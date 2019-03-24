Apple, App Store'a premium oyun aboneliğini getirmeyi düşünüyor

Bloomberg'in haberine göre, firma kullanıcılara aylık belirli bir ücret karşılığında oyun paketleri satmayı planlıyor. Tabii bu paketler halihazırda ücretli oyunlardan oluşacak. Yani Roblox ve Fortnite gibi ücretsiz olarak oynanabilen oyunları ilgilendiren bir durum yok ortada şimdilik. Ancak iOS cihazlarında Minecraft ve Football Manager gibi ücretli oyunları oynamak isteyenler bu aralara Apple'a bir kulak verirse iyi olur.

Bu hamlenin Google'ın Stadia'sına bir karşılık olarak düşünüldüğü söylense de Apple'ın son zamanlarda düşen kârını arttırmak istemesi de iddialar arasında. Tabii Microsoft, Sony ve Electronic

Arts gibi büyük firmaların oyunlar için aylık abonelik işine girmeleri ve işlerinin şimdilik yolunda gidiyor olması da Apple'a bir örnek teşkil etmiş olabilir.

Apple'dan şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil.

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