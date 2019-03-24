Mynet Trend

Apple, App Store'a premium oyun aboneliğini getirmeyi düşünüyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Gelen son bilgilere göre, Apple da oyun abonelik hizmeti işine girmeyi düşünüyor olabilir. Firma, ilerleyen dönemde App Store'da aylık abonelik sistemiyle belirli oyunları kullanıcılarına sunmak istiyor gibi görünüyor.

Apple, App Store'a premium oyun aboneliğini getirmeyi düşünüyor

Bloomberg'in haberine göre, firma kullanıcılara aylık belirli bir ücret karşılığında oyun paketleri satmayı planlıyor. Tabii bu paketler halihazırda ücretli oyunlardan oluşacak. Yani Roblox ve Fortnite gibi ücretsiz olarak oynanabilen oyunları ilgilendiren bir durum yok ortada şimdilik. Ancak iOS cihazlarında Minecraft ve Football Manager gibi ücretli oyunları oynamak isteyenler bu aralara Apple'a bir kulak verirse iyi olur.

Bu hamlenin Google'ın Stadia'sına bir karşılık olarak düşünüldüğü söylense de Apple'ın son zamanlarda düşen kârını arttırmak istemesi de iddialar arasında. Tabii Microsoft, Sony ve Electronic
Arts gibi büyük firmaların oyunlar için aylık abonelik işine girmeleri ve işlerinin şimdilik yolunda gidiyor olması da Apple'a bir örnek teşkil etmiş olabilir.

Apple'dan şimdilik resmi bir açıklama gelmiş değil.

Apple Yeni iPhone Modellerini Duyurdu!

fragtist


Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
Atlus, Persona 5: The Royal'i PlayStation 4 için duyurdu!Atlus, Persona 5: The Royal'i PlayStation 4 için duyurdu!
Dünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştıDünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
app store Apple iOS

En Çok Okunan Trend Haberler

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Amatör küme maçında kavga! 2 futbolcu hastanelik oldu

Müjdat Gezen'den 30 yıl sonra ilk!

Müjdat Gezen'den 30 yıl sonra ilk!

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu

Boşanma aşamasındaki eşine yaptığı pes dedirtti

Boşanma aşamasındaki eşine yaptığı pes dedirtti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Detroit: Become Human PC sistem gereksinimleri belli oldu

Detroit: Become Human PC sistem gereksinimleri belli oldu

Atlus, Persona 5: The Royal'i PlayStation 4 için duyurdu!

Atlus, Persona 5: The Royal'i PlayStation 4 için duyurdu!

Türk oyunları dünyanın vazgeçilmezi oldu

Dünya Türkiye'yi takip ediyor! 40 milyonu aştı

Epic Games Store’dan Steam’e gözdağı!

Epic Games Store’dan Steam’e gözdağı!

AMD hisse fiyatları için Google etkisi denildi

AMD hisse fiyatları için Google etkisi denildi

BMW Türkçe konuşma yasağı ile ilgili ustabaşına soruşturma açtı

BMW Türkçe konuşma yasağı ile ilgili ustabaşına soruşturma açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.