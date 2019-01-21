Apple App Store, Google Play Store’a fark attı

Öncelikle 2018 yılı dünya çapında elde edilen toplam hasılat rakamlarından bahsedelim. Burada Apple App Store’un Google Play Store’a ciddi bir fark attığını söyleyebiliriz. Zira Apple, uygulama mağazasından 46.6 milyar dolarlık gelir elde etmiş. 2017 yılına kıyasla %20.4’lük bir büyüme söz konusu. Google’ın kazancı ise, %27.3’lük büyümeyle 24.8 milyar dolar.

Dünya çapında uygulama indirilme rakamlarına baktığımızda ise Google Play Store önde görünüyor. Marketten yıl genelinde 75.7 milyar kez uygulama indirilmiş. App Store’da ise bu rakam, 29.6 milyar.

“Peki uygulama indirilme rakamları Google Play Store’da daha fazla olmasına rağmen elde edilen gelirler niye App Store’da daha fazla?” diye soracak olursanız, Google’ın marketinde ücretsiz uygulamalar daha fazla tercih ediliyor diyebiliriz.

Mobil oyun tarafına baktığımızda da App Store’un 33.2 milyar dolarlık kazancı var. Google Play Store’un kazancı ise, 21.5 milyar dolar. Tabii her iki tarafın da 2017’ye kıyasla büyüme gösterdiğini söylememiz lazım.

Yeni Xiaomi ekran içi parmak izi okuyucu sensör çok iddialı



