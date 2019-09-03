Apple AR seti üzerinde çalışmalara başlamış

iOS 13’ün kodların ortaya çıkan bilgilere göre; STARTester isimli bir uygulama yer alıyor. STARTester uygulamasında worn ve held isimli mod yer alıyor. Bu modlar pozisyonlara göre otomatik olarak ayarlanıyor. README isimli belgede ise Starboard isimli bir şeyden bahsediliyor. Starboard direkt olarak AR destekli uygulamalarda aktif hale geliyor.

iOS 13’te ayrıca “ARStarBoardViewController” ve “ARStarBoardSceneManager” gibi artırılmış gerçeklik kontrolcüleri de yer alıyor. Muhtemelen Apple, bu modülleri kendi geliştireceği bir AR seti üzerinde kullanmaya izin verecek.

Apple’ın AR kitini 10 Eylül’de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtması çok zor. Eğer çalışmalar olumlu sonuçlanırsa AR kitin/setin adını ilk defa WWDC 20 etkinliğinde duyabiliriz. Bakalım Apple, Microsoft’un Hololens’ine rakip olabilecek aynı zamanda herkese hitap edebilecek bir cihaz üretebilecek mi?

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