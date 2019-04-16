Apple Arcade için 500 milyon dolar harcadı

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte yeni servisleri ile karşımıza çıkmıştı. Bu etkinlikte Xbox’ın Game Pass sistemine benzeyen Arcade’i duyuran Apple, özellikle iOS cephesinde oyunlara seviye atlatmayı planlıyordu. Bugün ise Cupertinolu firmanın bu konuda ne kadar kararlı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Gelen raporlara göre; Arcade oyun servisi için Apple tam 500 milyon doların üzerinde harcama yapmış. iOS ve macOS platformlarına onlarca kaliteli oyunu buluşturacak olan Apple, bu servisi Türkiye’de de kullanıma sunacak.

iPad Pro ile Xbox One S’in kalitesindeki grafikleri mobile getiren Apple, mobil oyunculuğun gelişmesinde büyük rol üstlenecek gibi görünüyor.

Mobil oyunculuğun popülerleşmesinde en büyük rol oynayan Temple Run ve Angry Birds serileri gibi oyunlara ilk olarak ev sahipliği yapan iOS, Arcade servisi ile çıtayı iyice yükseltecek gibi görünüyor.

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