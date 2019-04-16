Mynet Trend

Apple Arcade için 500 milyon dolar harcadı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 16.04.2019 08:28 | Son Güncelleme

Görünüşe göre Apple Arcade iOS ve macOS cihazlarda üst düzey bir oyun deneyimi sunacak.

Apple Arcade için 500 milyon dolar harcadı

Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte yeni servisleri ile karşımıza çıkmıştı. Bu etkinlikte Xbox’ın Game Pass sistemine benzeyen Arcade’i duyuran Apple, özellikle iOS cephesinde oyunlara seviye atlatmayı planlıyordu. Bugün ise Cupertinolu firmanın bu konuda ne kadar kararlı olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Gelen raporlara göre; Arcade oyun servisi için Apple tam 500 milyon doların üzerinde harcama yapmış. iOS ve macOS platformlarına onlarca kaliteli oyunu buluşturacak olan Apple, bu servisi Türkiye’de de kullanıma sunacak.

iPad Pro ile Xbox One S’in kalitesindeki grafikleri mobile getiren Apple, mobil oyunculuğun gelişmesinde büyük rol üstlenecek gibi görünüyor.
Mobil oyunculuğun popülerleşmesinde en büyük rol oynayan Temple Run ve Angry Birds serileri gibi oyunlara ilk olarak ev sahipliği yapan iOS, Arcade servisi ile çıtayı iyice yükseltecek gibi görünüyor.

Mortal Kombat 11 için mikro ödemeler doğrulandı

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Samsung Galaxy Fold, bugün satışa sunulduSamsung Galaxy Fold, bugün satışa sunuldu
Galaxy Note10 ve Note10+ hakkında önemli detaylar ortaya çıktıGalaxy Note10 ve Note10+ hakkında önemli detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apple arcade Apple

En Çok Okunan Trend Haberler

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Komünist Başkan sözünü tuttu!

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

On Numara çekilişinde büyük sürpriz! Böylesi görülmedi

On Numara çekilişinde büyük sürpriz! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Detaylar ortaya çıkıyor: İşte iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

ID Roomzz Tesla’ya ciddi rakip olacak

ID Roomzz Tesla’ya ciddi rakip olacak

Game of Thrones 8. Sezon’u resmi olarak izleyin

Game of Thrones 8. Sezon’u resmi olarak izleyin

Epic Games Fortnite 8.30.2 güncellemesi ile karşımızda

Epic Games Fortnite 8.30.2 güncellemesi ile karşımızda

Enerji tasarrufu özelliklerine sahip ağ anahtarları genişliyor

Enerji tasarrufu özelliklerine sahip ağ anahtarları genişliyor

Galaxy S10 parmak izi okuyucusu için güvenlik güncellemesi aldı

Galaxy S10 parmak izi okuyucusu için güvenlik güncellemesi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.