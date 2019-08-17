Apple bu kez de kamera patentini ihlal etmekle suçlanıyor

Akıllı telefon sektöründeki patent davalarında ismini en çok duyduğumuz isimlerden birisi de Apple. Cupertino merkezli şirket genel olarak patent ihlali yapsa da bunu kabul etmiyor. Her defasında Apple’ın işi mahkeme koridorlarına taşıdığına şahitlik ediyoruz.

Hatırlanacağı üzere son olarak Apple ve Qualcomm arasında bu tarz bir gerilim yaşanmıştı. Fakat Tim Cook ve ekibi şirketin 5G üzerine olan çıkarlarını gözeterek geri adım atmış ve Qualcomm’a talep edilen ödemeyi gerçekleştirmişti.

Şimdi ise İsrail kökenli bir şirket olan Corephotonics, Apple’a dava açtı. Bu davanın sebebi ise Apple’ın kullandığı çift kamera kurulumu. Yani Apple iPhone yüzünden bir kez daha mahkemelik oldu.

Corephotonics tarafından yapılan açıklamada Apple ile 2012 yılından bu yana patentler konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. İsrail kökenli şirket bahse konu patentler için Samsung’dan 150 milyon dolarlık bir ödeme almış. Dolayısıyla aynı ödemenin Apple tarafından da yapılması bekleniyor.

Deli Mi Ne? özür diledi!

