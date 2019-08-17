Mynet Trend

Apple bu kez de kamera patentini ihlal etmekle suçlanıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 17.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Teknoloji dünyasının geneline baktığımızda, pek çok şirket arasında patentler yüzünden irili ufaklı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Zira yeni bir akıllı telefon geliştirirken, yüzlerce ve hatta belki de binlerce patent sahibinden izin almanız gerekiyor. Bu patent sahipleriyle anlaşmaya varamadığınızda ise iş biraz daha çetrefilli bir sürece dönüşüyor.

Apple bu kez de kamera patentini ihlal etmekle suçlanıyor

Akıllı telefon sektöründeki patent davalarında ismini en çok duyduğumuz isimlerden birisi de Apple. Cupertino merkezli şirket genel olarak patent ihlali yapsa da bunu kabul etmiyor. Her defasında Apple’ın işi mahkeme koridorlarına taşıdığına şahitlik ediyoruz.

Hatırlanacağı üzere son olarak Apple ve Qualcomm arasında bu tarz bir gerilim yaşanmıştı. Fakat Tim Cook ve ekibi şirketin 5G üzerine olan çıkarlarını gözeterek geri adım atmış ve Qualcomm’a talep edilen ödemeyi gerçekleştirmişti.

Şimdi ise İsrail kökenli bir şirket olan Corephotonics, Apple’a dava açtı. Bu davanın sebebi ise Apple’ın kullandığı çift kamera kurulumu. Yani Apple iPhone yüzünden bir kez daha mahkemelik oldu.

Corephotonics tarafından yapılan açıklamada Apple ile 2012 yılından bu yana patentler konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. İsrail kökenli şirket bahse konu patentler için Samsung’dan 150 milyon dolarlık bir ödeme almış. Dolayısıyla aynı ödemenin Apple tarafından da yapılması bekleniyor.

Deli Mi Ne? özür diledi!

Fedakar annenin büyük mücadelesiFedakar annenin büyük mücadelesi
DOOM Eternal - Çok Oyunculu Battlemode'dan Yeni Video Geldi!DOOM Eternal - Çok Oyunculu Battlemode'dan Yeni Video Geldi!
Mutant Year Zero ve Hyper Light Drifter Epic Store'da Ücretsiz!Mutant Year Zero ve Hyper Light Drifter Epic Store'da Ücretsiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple kamera

En Çok Okunan Trend Haberler

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya Aleyna Tilki'nin bu görüntüleri konuşuyor

Tribünde gerginlik! 'Başkanlarını boşuna dövmemişler'

Tribünde gerginlik! 'Başkanlarını boşuna dövmemişler'

Pompalı tüfek dehşeti! Kına gecesi kana bulandı

Pompalı tüfek dehşeti! Kına gecesi kana bulandı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Mate 30 Pro kullanıcıların beklentisini ne derece karşılayabilecek?

Kullanıcıların beklentisini ne derece karşılayabilecek?

Xbox Project Scarlett nasıl olacak?

Xbox Project Scarlett nasıl olacak?

Huawei Mate X için bugün kötü haber geldi

Huawei Mate X için kötü haber!

Google eldeki stokları eritmeye çalışıyor

Pixel 3 modellerinde büyük indirim!

64MP’lik ana kameraya eşlik eden 4 kameralı telefon

64MP’lik ana kameraya eşlik eden 4 kameralı telefon

Yanınızda taşıyabileceğiniz güçlü bir Bluetooth hoparlör

LG'den müzik tutkunları için yeni hoparlör!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.