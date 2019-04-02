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Apple Çin’deki iPhone fiyatlarını yüzde 6.0’ya kadar düşürdü

keremuyanik keremuyanik
TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, Pazartesi günü Çin’deki iPhone modellerinin fiyatlarını yüzde 6.0’ya kadar düşürdü.

Apple Çin’deki iPhone fiyatlarını yüzde 6.0’ya kadar düşürdü

Apple, iPhone modellerinin yanında Çin’deki online mağazasında ayrıca AirPod kulaklık, Mac bilgisayar ve iPad tablet modellerinin de fiyatlarında indirim yaptı. Söz konusu gelişmeler, Apple’ın kablosuz şarj ünitesi üretimini durdurduğu haberlerinin ardından gelirken, Apple ayrıca JD.com gibi Çin’deki üçüncü parti perakendecilere gönderilen ürünlerin fiyatlarını da düşürdü. Apple’ın resmi Çin internet sitesinde iPhone XR fiyatının geçen haftaya göre yüzde 4.6 düşürüldüğü belirtilirken, CNBC ayrıca iPhone XS ve XS Max fiyatlarının da daha düşük olduğunu öne sürdü.

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Apple söz konusu gelişme hakkında yorum yapmayı reddederken, şirketin hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.53 değer kaybetti.

(DHA)

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Apple iPhone indirim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
%6 indirim :))) komedi bu ı phone.artık Türkiyede düzeltemez kendini.işi bitti
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