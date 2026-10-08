İtalya, Microsoft'un oyun şirketlerine soruşturma başlattı

İtalya Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturma, Activision Blizzard da dâhil olmak üzere Microsoft çatısı altındaki çeşitli oyun şirketlerini kapsıyor. Kurum, diğer şirketlerin isimlerini açıklamadı.

OYUN İÇİ SANAL PARA BİRİMLERİ MERCEK ALTINDA

İtalya Rekabet Kurumu'nun açıklamasına göre soruşturmalar, kozmetik yükseltmeler, silah güçlendirmeleri ve diğer dijital ürünlerin satın alınmasında kullanılan oyun içi sanal para birimlerinin şeffaflığına ve adilliğine odaklanıyor.

Kuruma göre satın alımlar çoğu zaman euro yerine sanal para birimleriyle fiyatlandırılıyor ve birden fazla dönüşüm katmanı içerebiliyor, bu da tüketicilerin ne kadar harcama yaptığını anlamasını zorlaştırıyor.

AB AĞI 9 OYUN ŞİRKETİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATMIŞTI

İtalya'nın başlattığı soruşturma, Avrupa Birliği Tüketiciyi Koruma İş Birliği Ağı (CPC) tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Eş güdümlü girişimin amacı, oyun sektöründe şeffaflığı ve adilliği teşvik etmek, özellikle de reşit olmayanların haklarını korumak.

CPC ağı, geçtiğimiz ay Riot Games, Ubisoft ve Supercell'in de aralarında bulunduğu 9 oyun şirketine yönelik işlem başlatmıştı. Microsoft'a ait Activision Blizzard hakkında ise daha önce ayrı bir süreç başlatılmıştı.

Eş güdümlü girişimde İtalya Rekabet Kurumu liderliği üstlenirken Norveç ve Danimarka'daki düzenleyici kurumlar da çalışmalara katılacak. Kurumlar, şirketlerin en az üç AB üyesi ülkedeki tüketicileri etkileyen bir "yaygın ihlal" gerçekleştirerek AB tüketici koruma kurallarını çiğneyip çiğnemediğini belirlemeye çalışacak.

DIABLO IMMORTAL VE CALL OF DUTY MOBILE HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İtalya Rekabet Kurumu, aralık ayında Diablo Immortal ve Call of Duty Mobile oyunlarıyla ilgili olarak Microsoft grubundaki şirketlere yönelik ulusal düzeyde de soruşturmalar başlatmıştı.

Eş güdümlü girişim, söz konusu ulusal soruşturmaları tamamlayıcı nitelik taşıyor.

Kaynak: Reuters