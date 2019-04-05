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Apple'dan en küçük telefon: iPhone XE!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 05.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Apple'ın Eylül ayında iPhone 11 ile dünyanın karşısına çıkması bekleniyor ancak şirketin asıl sürprizi üç kamerasıyla dikkat çeken iPhone 11 değil, iPhone XE adında 4.8 inç'lik minik ekrana sahip özel telefonu olacak.

Apple'dan en küçük telefon: iPhone XE!

Henüz Apple cephesinden bu konuda bir açıklama yapılmış olmasa da, Apple'a yakın kaynakların iddiasına göre Apple bugüne kadarki en küçük iPhone'u için kolları sıvadı.

5.4.8 inç OLED ekrana sahip olması beklenen bu özel telefon, iPhone X'te olduğu gibi ana ekran üzerinde Home butonu yer almayacak. iPhone XE'nin Face ID teknolojisi ile birlikte gelmesi ve kullanıcısına tam ekran sunması bekleniyor.

7nm A12 işlemciden güç alması beklenen iPhone XE'nin iPhone XR modellerinde gördüğümüz tek kamera yapısının bu cihazda da karşımıza çıkacağı gelen bilgiler arasında. Daha küçük bir ekrana sahip olmasından dolayı iPhone XE, daha ucuza satılacak ve iPhone 11'in ucuz bir alternatifi olacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iphone XE akıllı telefon

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
4.8 inc ne ara minik ekran oldu ya :)
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