Apple’dan iki yeni iPad geliyor

Geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre Apple 2 yeni iPad modeli üzerinde çalışıyor. Apple’a yakınlığı ile bilinen CoinX’in şahsi Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Apple bu yıl iki iPad modeli tanıtacak.
Muhtemelen duyurulacak olan 2 iPad modeli A12 Bionic yonga setiyle gelecek. Apple daralan tablet pazarını uygun fiyatlı modellerle ayakta tutmayı planlıyor. Muhtemelen 2020 yılında iyice yaygınlaşacak olan katlanabilen telefonlarla tablet pazarı iyice daralacaktır. Dolayısıyla Apple’ın bu hamlesinin ne kadar geçerli olacağı önemli bir soru işareti. Elbette Apple da katlanabilen ekranlı tabletlerle bir üst seviyeye geçiş yapabilir. Bunları zaman gösterecek.
Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!
İzmir'de bir garip banka soygunu! Gerçek kimliğini verdi
Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
İnsan vücudunun en gizemli organı!
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum