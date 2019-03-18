Apple’dan iki yeni iPad geliyor

Geçtiğimiz gün sızdırılan bilgilere göre Apple 2 yeni iPad modeli üzerinde çalışıyor. Apple’a yakınlığı ile bilinen CoinX’in şahsi Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Apple bu yıl iki iPad modeli tanıtacak.

nesil iPad modelinin 10.2 inç, diğer modelin ise 10.5 inç olacağı belirtiliyor. Bu iki tablette Pro statüsünde olmayacak. Yani Apple geçtiğimiz sene tanıttığı yeni iPad Pro’nun sonraki neslini 2019’da satışa sunmayacak.

Muhtemelen duyurulacak olan 2 iPad modeli A12 Bionic yonga setiyle gelecek. Apple daralan tablet pazarını uygun fiyatlı modellerle ayakta tutmayı planlıyor. Muhtemelen 2020 yılında iyice yaygınlaşacak olan katlanabilen telefonlarla tablet pazarı iyice daralacaktır. Dolayısıyla Apple’ın bu hamlesinin ne kadar geçerli olacağı önemli bir soru işareti. Elbette Apple da katlanabilen ekranlı tabletlerle bir üst seviyeye geçiş yapabilir. Bunları zaman gösterecek.

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