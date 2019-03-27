Apple’dan oyun dünyası için yeni bir soluk: Apple Arcade

Apple, oyun odaklı abonelik servisi olan Apple Arcade’i tanıttı. Apple Arcade, Apple kullanıcıları için oyun odaklı bir abonelik hizmeti olarak göze çarpıyor. Yetkililerin tanıtım videosunda yaptığı açıklamalara dayanarak, Apple’ın oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğini açıkça söyleyebiliriz.

Apple Arcade tanıtıldı

Yaklaşık bir hafta önce duyurulan Google Stadia ve türevleri hizmetler ile bulut oyunculuğu platformu hızla yaygınlaşacak gibi görünüyordu. Sektörün büyük firmalarından ardı ardına gelen haberler bu öngörümüzü destekler niteliğinde oldu. Önce Google, şimdi de Apple’ın bulut oyunculuğu platformuna geçiş yapması bu platformun ne yönde gelişeceği yönünde meraklananları heyecanlandırdı.

Apple Arcade platformunda oyunlar, AppStore üzerinden indirilecek. 100’den fazla özel oyunun bulunacağı açıklanan platform sadece cep telefonlarında değil, iPad, iMac ve Apple TV üzerinden de çaprak bir şekilde oynanabilecek. Oyunlar içinde oyun içi satın alma seçenekleri yer almayacak ve oyunlar çevrim dışı olarak da oynanabilecek.