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Apple’dan oyun dünyası için yeni bir soluk: Apple Arcade

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ESPOR  | 27.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

Reklam ve oyun içi satın alma gibi ögeleri bünyesinde barındırmayacak olan oyun platformu Apple Arcade, oyun dünyasına farklı bir soluk getirdi.

Apple’dan oyun dünyası için yeni bir soluk: Apple Arcade

Apple, oyun odaklı abonelik servisi olan Apple Arcade’i tanıttı. Apple Arcade, Apple kullanıcıları için oyun odaklı bir abonelik hizmeti olarak göze çarpıyor. Yetkililerin tanıtım videosunda yaptığı açıklamalara dayanarak, Apple’ın oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğini açıkça söyleyebiliriz.

Apple Arcade tanıtıldı

Yaklaşık bir hafta önce duyurulan Google Stadia ve türevleri hizmetler ile bulut oyunculuğu platformu hızla yaygınlaşacak gibi görünüyordu. Sektörün büyük firmalarından ardı ardına gelen haberler bu öngörümüzü destekler niteliğinde oldu. Önce Google, şimdi de Apple’ın bulut oyunculuğu platformuna geçiş yapması bu platformun ne yönde gelişeceği yönünde meraklananları heyecanlandırdı.

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Apple Arcade platformunda oyunlar, AppStore üzerinden indirilecek. 100’den fazla özel oyunun bulunacağı açıklanan platform sadece cep telefonlarında değil, iPad, iMac ve Apple TV üzerinden de çaprak bir şekilde oynanabilecek. Oyunlar içinde oyun içi satın alma seçenekleri yer almayacak ve oyunlar çevrim dışı olarak da oynanabilecek.

Apple Arcade üzerinden oynanabilecek oyunlardan bazıları

  • Beyond a Steel Sky
  • Where Cards Fall
  • Fantasian
  • Lifelike
  • Overland

Apple, Apple Arcade ile ilgili gizlilik konusunda da son derece şeffaf bir çizgiye sahip. Şirket, oyun içindeki hareketlerinizi takip etmeyeceğini yani kişisel verilerinizi paylaşmayacağını en başından taahhüt eti. Ayrıca Aile Paylaşımı sayesinde, uygulama üzerinden satın aldığınız oyunları diğer aile üyelerinizle de paylaşabileceksiniz.

Platform 2019 yılının sonlarına doğru kullanılabilir halde olacak. Fiyatlandırma ise henüz paylaşılmadı. Apple Arcade hakkında tüm detayların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

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Apple apple arcade

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