Apple’dan oyun dünyası için yeni bir soluk: Apple Arcade

Apple, oyun odaklı abonelik servisi olan Apple Arcade’i tanıttı. Apple Arcade, Apple kullanıcıları için oyun odaklı bir abonelik hizmeti olarak göze çarpıyor. Yetkililerin tanıtım videosunda yaptığı açıklamalara dayanarak, Apple’ın oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğini açıkça söyleyebiliriz.
Apple Arcade tanıtıldı
Yaklaşık bir hafta önce duyurulan Google Stadia ve türevleri hizmetler ile bulut oyunculuğu platformu hızla yaygınlaşacak gibi görünüyordu. Sektörün büyük firmalarından ardı ardına gelen haberler bu öngörümüzü destekler niteliğinde oldu. Önce Google, şimdi de Apple’ın bulut oyunculuğu platformuna geçiş yapması bu platformun ne yönde gelişeceği yönünde meraklananları heyecanlandırdı.
Apple Arcade platformunda oyunlar, AppStore üzerinden indirilecek. 100’den fazla özel oyunun bulunacağı açıklanan platform sadece cep telefonlarında değil, iPad, iMac ve Apple TV üzerinden de çaprak bir şekilde oynanabilecek. Oyunlar içinde oyun içi satın alma seçenekleri yer almayacak ve oyunlar çevrim dışı olarak da oynanabilecek.
Apple Arcade üzerinden oynanabilecek oyunlardan bazıları
Apple, Apple Arcade ile ilgili gizlilik konusunda da son derece şeffaf bir çizgiye sahip. Şirket, oyun içindeki hareketlerinizi takip etmeyeceğini yani kişisel verilerinizi paylaşmayacağını en başından taahhüt eti. Ayrıca Aile Paylaşımı sayesinde, uygulama üzerinden satın aldığınız oyunları diğer aile üyelerinizle de paylaşabileceksiniz.
Platform 2019 yılının sonlarına doğru kullanılabilir halde olacak. Fiyatlandırma ise henüz paylaşılmadı. Apple Arcade hakkında tüm detayların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.
10 zurnacı ve 100 davulcu ile gövde gösterisi yaptı
Görenleri şaşkına çeviren çılgın tasarımlı tuvaletler!
Çiftlik Bank iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
The Times, 'Türkiye'deki En İyi 30 Tatil Yeri'ni açıkladı!
Sümela Manastırı'nda büyük tehdit!
Kansere karşı 7 etkili beslenme önerisi!
Uzmanlar uyarıyor: Bu oyunu oynayanlarda tikler oluşuyor
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum