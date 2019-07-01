Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple mağazalarında satışa çıkacak diyabet cihazları, Apple Watch ve iPhone’lar ile uyumlu olacak. Mobil uygulama üzerinden, kandaki şeker oranını kullanıcıya haber verecek olan cihaz sayesinde diyabet hastaları her an kan şekeri ölçümü alabilecek.

One Drop ismini taşıyacak cihaz, kullanıcının parmağından alınacak bir damla kanı analiz edebilecek.

Cihaz 70 dolara satılacak ve cihazla beraber, diyabete karşı daha sağlıklı beslenme ve bilinç kazanma konusunda destek olacak uzman tavsiyeleri de bir sene boyunca ücretsiz olacak.

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