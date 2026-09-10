Apple etkinliği 2026: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatları ve özellikleri

Apple, 9 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği özel etkinlikte yeni iPhone ailesinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Şirket iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in yanı sıra tarihindeki ilk katlanabilir iPhone olan iPhone Duo'yu tanıttı. Etkinlikte ayrıca Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de duyuruldu.

Ancak gecenin asıl dikkat çeken iki başlığı vardı: iPhone 18 Pro serisine gelen önemli kamera ve performans yenilikleri ile Apple'ın yıllardır beklenen katlanabilir telefon pazarına resmen girmesi.

IPHONE DUO TANITILDI: APPLE'IN İLK KATLANABİLİR IPHONE'U

Etkinliğin en büyük yeniliği kuşkusuz iPhone Duo oldu. Apple, cihaz şirketin ilk katlanabilir iPhone'u olarak tanımlanıyor.

iPhone Duo kapalıyken 5,4 inç Super Retina XDR dış ekrana sahip. Telefon açıldığında ise kullanıcıların karşısına 7,6 inç katlanabilir Super Retina XDR ekran çıkıyor. Apple'a göre iç ekran, iPhone 18 Pro Max'in ekranından yüzde 50 daha büyük. Her iki ekranda da ProMotion, Hep Açık ekran teknolojisi ve açık havada 3000 nite kadar maksimum parlaklık bulunuyor.

Apple ayrıca katlanabilir iç ekranda yansıma ve parlamayı azaltmak, kat izinin görünürlüğünü mümkün olduğunca düşürmek amacıyla nano-texture yüzey kullanıyor. Cihaz açık durumdayken 5,2 mm kalınlığında ve Apple tarafından şimdiye kadarki en ince iPhone olarak tanımlanıyor. Gövdede ve menteşe tarafında titanyum kullanılıyor.



iPhone Duo'nun dikkat çeken bir başka özelliği de Apple Pencil (USB-C) desteği. Apple, bu desteğin yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulacağını belirtiyor.

IPHONE DUO ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone Duo'nun kalbinde, iPhone 18 Pro serisinde de kullanılan A20 Pro çip yer alıyor. Apple'ın 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirdiği A20 Pro; 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine ile geliyor.

Kamera tarafında ise 48 MP Dual Fusion kamera sistemi bulunuyor. Sistem, 48 MP Fusion Ana kamera ile 48 MP Fusion Ultra Geniş kameradan oluşuyor. Telefonda ayrıca 12 MP Center Stage ön kamera ve katlanabilir ekranın altında yer alan ayrı bir FaceTime kamerası bulunuyor.

Katlanabilir yapı kamerada da farklı kullanım biçimlerine imkan tanıyor. Duo Preview sayesinde fotoğrafı çekilen kişi dış ekrandan kadrajı görebiliyor. Smart Take olarak adlandırılan özellik ise cihaz üzerindeki yapay zeka modellerinden yararlanarak uygun anlarda otomatik fotoğraf çekebiliyor.

iPhone Duo'da kimlik doğrulama için yan düğmeye entegre Touch ID kullanılıyor. Cihaz ayrıca IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip.

IPHONE DUO'NUN PİL ÖMRÜ NE KADAR?

Katlanabilir iPhone'un iki tarafına yerleştirilmiş iki ayrı pil birlikte çalışıyor.

Apple'ın resmi verilerine göre iPhone Duo, dış ekran kullanıldığında 44 saate kadar, iç ekran kullanıldığında ise 31 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. Her iki ekranın birlikte kullanıldığı tipik kullanım senaryosunda şirket 24 saate kadar kullanım belirtiyor.

Telefon uygun bir 60 W veya daha güçlü USB-C adaptörle yaklaşık 20 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edilebiliyor.



IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Apple'ın Türkiye mağazasında açıklanan resmi fiyatlara göre iPhone Duo'nun başlangıç fiyatı 229.999 TL. 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört depolama seçeneği bulunuyor. 2 TB'lık modelin fiyatı ise 335.999 TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone Duo Türkiye fiyatı 256 GB 229.999 TL 512 GB 246.999 TL 1 TB 280.999 TL 2 TB 335.999 TL

Telefon Gece Rengi ve Yıldız Rengi olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Türkiye'de ön siparişler 16 Ekim saat 15.00'te, satışlar ise 23 Ekim'de başlayacak.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX TANITILDI

Apple'ın etkinlikte tanıttığı diğer iki önemli telefon ise iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max oldu.

iPhone 18 Pro 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max ise 6,9 inç Super Retina XDR ekranla geliyor. Her iki modelde de ProMotion ve Hep Açık ekran özellikleri bulunuyor. Apple ayrıca Dinamik Ada'yı küçülterek aynı anda üç Canlı Etkinlik gösterebilecek şekilde yeniden tasarladı.

Yeni telefonların tamamında A20 Pro işlemci kullanılıyor. 2 nm üretim teknolojisine sahip çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özellikli 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. Apple'a göre GPU, A19 Pro'ya kıyasla yüzde 40'a kadar daha hızlı çalışabiliyor.

Cihazlarda ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread desteğini yöneten Apple tasarımı N1 kablosuz bağlantı çipi ile şirketin yeni C2 hücresel modem sistemi bulunuyor.

IPHONE 18 PRO'NUN KAMERASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Yeni Pro modellerinin en önemli yeniliklerinden biri kamera tarafında.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te 48 MP Pro Fusion kamera sistemi bulunuyor. Sistem; 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera ve 48 MP Fusion Telefoto kameradan oluşuyor.

Ancak asıl yenilik ana kamerada: Apple, iPhone'da ilk kez değişken diyaframlı bir ana kamera kullanıyor.

48 MP Fusion Ana kamera ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 ve ƒ/4.0 diyafram seçenekleri arasında çalışabiliyor. Böylece kullanıcıların hem ışık miktarı hem de alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol elde etmesi hedefleniyor.

Telefoto kamera tarafında ise 8 kata kadar optik kalitede zoom seçeneği sunuluyor. Ön tarafta 18 MP Center Stage kamera yer alıyor.

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX PİL ÖMRÜ

Apple'ın açıkladığı değerlere göre iPhone 18 Pro 34 saate kadar video oynatma, iPhone 18 Pro Max ise 43 saate kadar video oynatma sunuyor. Pro Max bu değerle Apple'ın bugüne kadar sunduğu en uzun iPhone pil ömrüne sahip model olarak konumlandırılıyor.

Her iki telefon da hızlı şarjı destekliyor. Apple, uygun güç adaptörü kullanıldığında iPhone 18 Pro'nun yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edilebildiğini belirtiyor.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI

Apple'ın Türkiye için açıkladığı resmi başlangıç fiyatları da belli oldu.

iPhone 18 Pro 137.999 TL'den, iPhone 18 Pro Max ise 149.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Her iki telefon da 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB kapasite seçeneklerine sahip.

Model Türkiye başlangıç fiyatı iPhone 18 Pro 256 GB 137.999 TL iPhone 18 Pro Max 256 GB 149.999 TL iPhone Duo 256 GB 229.999 TL

iPhone 18 Pro ve Pro Max; Burgonya, Buzul Rengi, Gümüş Rengi ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Türkiye'de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Telefonlar 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak.

APPLE ETKİNLİĞİNDE BAŞKA NELER TANITILDI?

Apple yalnızca yeni iPhone'ları göstermedi. Etkinlikte Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de tanıtıldı.

Apple Watch Series 12, yeni Health Sensing System ve S11 çiple gelirken daha sık kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliği ölçümleri ile yeni hazır olma skorunu sunuyor. Apple Watch Ultra 4 ise aynı yeni sağlık sisteminin yanı sıra 45 saate kadar pil ömrü vadediyor.

AirPods 5 tarafında açık kulak tasarımında Aktif Gürültü Engelleme öne çıkıyor. Apple, ANC özellikli AirPods 4'e kıyasla yeni modelin yüzde 50'ye kadar daha fazla dış gürültüyü engelleyebildiğini belirtiyor. AirPods 5 aynı zamanda Canlı Çeviri desteğine sahip.

PEKİ STANDART IPHONE 18 NEREDE?

Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde dikkat çeken noktalardan biri de standart iPhone 18'in tanıtılmaması oldu.

Şirket etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'yu duyururken standart iPhone 18 modelini açıklamadı. Apple şu ana kadar standart iPhone 18 için resmi bir çıkış tarihi duyurmuş değil. Dolayısıyla internette modelin ne zaman tanıtılacağına ilişkin dolaşan tarihleri şu aşamada kesin bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.



IPHONE 18 PRO, IPHONE 18 PRO MAX VE IPHONE DUO HAKKINDA MERAK EDİLENLER

IPHONE 18 PRO FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro'nun Türkiye başlangıç fiyatı 137.999 TL.

IPHONE 18 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro Max Türkiye'de 149.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

IPHONE DUO FİYATI NE KADAR?

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı 229.999 TL'den başlıyor. 2 TB modelin fiyatı 335.999 TL.

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone Duo için Türkiye'de ön siparişler 16 Ekim saat 15.00'te başlayacak. Telefon 23 Ekim 2026'da satışa sunulacak.

IPHONE 18 PRO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler 12 Eylül saat 15.00'te başlayacak, genel satış tarihi ise 18 Eylül olacak.

IPHONE 18 TANITILDI MI?

Standart iPhone 18 tanıtılmadı. Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo sahneye çıktı.