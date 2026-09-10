Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasiteleri belli oldu

Apple, yeni iPhone modellerinde yer alan RAM miktarını her zamanki gibi resmi olarak açıklamadı. Ancak Xcode 27 üzerinden yapılan incelemeler, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasitelerini ortaya çıkardı.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasiteleri belli oldu
Enes Çırtlık

MacRumors tarafından Xcode 27’nin son sürümünde doğrulanan bilgilere göre Apple’ın yeni Pro modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı.

Buna göre iPhone 18 Pro serisinin RAM kapasiteleri şöyle:

Yani iki Pro model de 12 GB RAM ile geliyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasiteleri belli oldu 1

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo ise henüz Xcode tarafından desteklenmediği için RAM miktarı doğrudan doğrulanmış değil. Ancak cihazın iPhone 18 Pro modelleriyle aynı A20 Pro işlemcisini kullanması nedeniyle onun da 12 GB RAM’e sahip olması bekleniyor.

GEÇEN YILA KIYASLA RAM ARTIŞI YOK

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 17 serisinde de Pro modeller 12 GB RAM ile geliyordu. Bu durumda Apple, bu yıl Pro modellerinin RAM kapasitesinde herhangi bir artışa gitmemiş gibi görünüyor.

Önceki nesilde RAM kapasiteleri şu şekildeydi:

  • iPhone 17: 8 GB
  • iPhone Air: 12 GB
  • iPhone 17 Pro: 12 GB
  • iPhone 17 Pro Max: 12 GB

Dolayısıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max, RAM tarafında selefleriyle aynı seviyeyi koruyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasiteleri belli oldu 2

IPHONE 18 PRO FİYATLARINA 100 DOLAR ZAM GELDİ

ABD’de iPhone 18 Pro 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max ise 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Böylece her iki modelin başlangıç fiyatı da iPhone 17 Pro serisine kıyasla 100 dolar artmış oldu.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasiteleri belli oldu 3

Apple’ın küresel çapta yaşanan RAM çipi tedarik sıkıntısından etkilendiği ve bu durumun son aylarda birçok ürünün fiyatının yükselmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: MacRumors

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katlanır iPhone’un sırrı açıklandı! Arkasındaki teknoloji şaşırttıKatlanır iPhone’un sırrı açıklandı! Arkasındaki teknoloji şaşırttı
İstanbul'un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Cadde!İstanbul'un en güzel sahili açıklandı: Ne Bebek ne Moda ne de Cadde!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon RAM iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı!

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Çağla Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA'sı tespit edildi

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

Ünlü oyuncu Okan Karacan hakkında 'hırsızlık' iddiası!

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

iPhone modeli iPhone 18 Pro Max ve Duo tanıtıldı! İşte fiyatları...

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Monster oyun bilgisayarı geliyor! 15-16 Eylül 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.