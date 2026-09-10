iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in RAM kapasiteleri belli oldu

MacRumors tarafından Xcode 27’nin son sürümünde doğrulanan bilgilere göre Apple’ın yeni Pro modellerinin RAM kapasiteleri ortaya çıktı.

Buna göre iPhone 18 Pro serisinin RAM kapasiteleri şöyle:

iPhone 18 Pro: 12 GB

12 GB iPhone 18 Pro Max: 12 GB

Yani iki Pro model de 12 GB RAM ile geliyor.

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo ise henüz Xcode tarafından desteklenmediği için RAM miktarı doğrudan doğrulanmış değil. Ancak cihazın iPhone 18 Pro modelleriyle aynı A20 Pro işlemcisini kullanması nedeniyle onun da 12 GB RAM’e sahip olması bekleniyor.

GEÇEN YILA KIYASLA RAM ARTIŞI YOK

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 17 serisinde de Pro modeller 12 GB RAM ile geliyordu. Bu durumda Apple, bu yıl Pro modellerinin RAM kapasitesinde herhangi bir artışa gitmemiş gibi görünüyor.

Önceki nesilde RAM kapasiteleri şu şekildeydi:

iPhone 17: 8 GB

8 GB iPhone Air: 12 GB

12 GB iPhone 17 Pro: 12 GB

12 GB iPhone 17 Pro Max: 12 GB

Dolayısıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max, RAM tarafında selefleriyle aynı seviyeyi koruyor.

IPHONE 18 PRO FİYATLARINA 100 DOLAR ZAM GELDİ

ABD’de iPhone 18 Pro 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max ise 1.299 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Böylece her iki modelin başlangıç fiyatı da iPhone 17 Pro serisine kıyasla 100 dolar artmış oldu.

Apple’ın küresel çapta yaşanan RAM çipi tedarik sıkıntısından etkilendiği ve bu durumun son aylarda birçok ürünün fiyatının yükselmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: MacRumors