Apple, iPhone Duo’nun katlanabilir ekranının içindeki teknolojiyi açıkladı

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, yalnızca tasarımıyla değil ekranında kullanılan teknolojilerle de dikkat çekiyor. Katlanabilir telefonlarda yıllardır karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan ekran katlanma izine özel olarak odaklanan şirket, iPhone Duo’nun iç ekranında 10 farklı ultra ince katmandan oluşan gelişmiş bir yapı kullandığını açıkladı.

Apple’a göre bu yapı; ekranın sürekli açılıp kapanmasından kaynaklanan gerilimi azaltırken yüzeyde oluşan katlanma izinin de mümkün olduğunca az görünmesini sağlıyor. Şirket bunun için özel polimer kaplamadan titanyum destek plakasına kadar birçok farklı malzemeyi bir araya getirmiş.

IPHONE DUO’NUN EKRANI 10 FARKLI KATMANDAN OLUŞUYOR

Apple’ın açıklamasına göre iPhone Duo’nun iç ekranında toplam 10 ultra ince katman bulunuyor. Dış yüzeyde ise şirket tarafından özel olarak geliştirilen polimerden üretilmiş nano dokulu bir koruma katmanı yer alıyor.

Apple, bu malzemenin sektörde kullanılan diğer malzemelere kıyasla yüzde 40’a kadar daha rijit (bükülmeye karşı daha dirençli) olduğunu söylüyor.

Katlanabilir ekran panelinin hem üst hem de alt tarafında yüksek dayanıklılığa sahip cam katmanları bulunuyor. Yapının en altında ise ekranı destekleyen bir titanyum plaka yer alıyor.

Apple ayrıca katmanları birbirine bağlamak için özel yapıştırıcılar geliştirmiş. Şirkete göre bu yapıştırıcılar, ekran katlanırken katmanların “bir kitabın sayfaları gibi” birbirlerinin üzerinden hareket etmesini sağlıyor. Böylece ekranın sürekli katlanması sonucunda oluşan mekanik gerilimin azaltılması amaçlanıyor.

KATLANMA İZİ TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL

iPhone Duo hakkında ortaya çıkan önceki söylentiler, Apple’ın katlanma izini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürüyordu. Ancak şirketin yaptığı açıklamalar, iz tamamen yok edilmese de görünürlüğünün azaltılmaya çalışıldığını gösteriyor.

Apple’ın iPhone Duo ürün sayfasında da doğrudan “İç ekranda katlandığı yerde bir iz görünüyor mu?” sorusuna yer veriliyor.

Şirket cevabında ekranın oldukça düz ve pürüzsüz olduğunu belirtirken katlanma izinin tamamen bulunmadığını açıkça söylemiyor.

Apple’a göre özel nano dokulu yüzey, parlama ve yansımaları azaltırken ekran üzerindeki katlanma izinin de daha az fark edilmesini sağlıyor. Nano dokulu yüzeyin üzerinde ayrıca çizilmelere karşı koruyucu bir kaplama bulunuyor.

DIŞ EKRAN CERAMIC SHIELD 2 İLE KORUNUYOR

iPhone Duo’nun dış ekranında, iPhone 18 Pro modellerinde de kullanılan Ceramic Shield 2 teknolojisi bulunuyor.

Telefonun arka tarafında standart Ceramic Shield kullanılırken katlanabilir iç ekranda ise Ceramic Shield yerine Apple’ın geliştirdiği özel polimer kaplama tercih edilmiş.

Cihazın hem iç hem de dış ekranı;

ProMotion

Always-On Display

True Tone

teknolojilerini destekliyor. Her iki ekran da dış mekânda 3.000 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

APPLE, IPHONE DUO’NUN KAÇ KEZ KATLANABİLECEĞİNİ AÇIKLAMADI

Apple, iPhone Duo’nun menteşe sisteminin uzun süreli kullanım için tasarlandığını belirtse de cihaz için herhangi bir katlama döngüsü dayanıklılık değeri paylaşmadı.

Şirkete göre iPhone Duo’nun menteşesi 100’den fazla parçadan oluşuyor. Ayrıca cihazın iç yapısında destek kirişleri ve ekranın altında titanyum bir panel bulunuyor.

23 Ekim'den itibaren satışa çıkacak iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı 229.999 TL'den başlıyor.

Kaynak: MacRumors, Apple Türkiye