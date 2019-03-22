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Apple FaceID özelliğine yoğunlaşmak istiyor

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TEKNOLOJİ  | 22.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Apple’ın yayınladığı son video da bu durumun en net göstergesi. Cupretino merkezli şirket, FaceID’nin insanların yüzünün fotoğrafını değil, matematiksel bir kopyasını sakladığını söylüyor.

Apple FaceID özelliğine yoğunlaşmak istiyor

Teknoloji dünyasını uzun bir süredir takip edenlerin de hatırlayacağı üzere, Apple bir zamanlar yaptığı yeniliklerle alanında lider bir üreticiydi. Ne zaman ki Steve Jobs, CEO’luk görevini Tim Cook’a devretti, Apple taklit edilen şirket konumundan, taklit eden şirket konumuna geçiş yaptı.

Son dönemde satışa sunulan iPhone modellerine baktığımızda yapılan tek öncü yeniliğin 3 boyutlu yüz tanıma özelliği olan FaceID olduğunu söyleyebiliriz. Normalde pek çok üretici yüz tanıma özelliğini zaten kullanıyorlardı. Fakat kimse Apple’ın yaptığı gibi yüzün 3 boyutlu haritasını çıkaran bir sistem kullanmadı.

Nitekim Apple son yıllarda yaptığı bu en büyük yenilik hareketinin unutulup gitmesini istemiyor. Pek çok rakibi ekran altı parmak izi okuma teknolojisine geçmiş olsa da Apple FaceID konusunda ısrarcı olacak gibi görünüyor.

Apple’ın yayınladığı son video da bu durumun en net göstergesi. Cupretino merkezli şirket, FaceID’nin insanların yüzünün fotoğrafını değil, matematiksel bir kopyasını sakladığını söylüyor.

Dip not olarak şunu da belirtelim. Apple’ın mevcut tasarım çizgisiyle bir kaç sene daha yola devam etmesi muhtemel görünüyor. Fakat bu tasarımın kullanıcıları artık sıktığı da kesin. Bakalım Tim Cook ve ekibi nasıl bir karar verecekler? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple FaceID Cupretino

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