Apple ile Qualcomm arasında anlaşmazlıklar çözüldü

Qualcomm ile Apple arasında uzun süredir devam eden gerginlik bugün nihayet sonuçlandı. Qualcomm ile Apple bugün sürpriz bir şekilde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki dev firma arasındaki sorunların çözülmesi, hem mevcuttaki hem de yeni iPhone modelleri açısından büyük önem taşıyor.

Apple cephesinden gelen basın açıklaması ile Qualcomm ile Apple arasındaki sorunların çözüldüğü açıklandı. İki firma bu anlaşma ile 6 aylık lisans sözleşmesi de imzaladı. Sözleşmeye eklenen yonga seti tedarik ibaresi ile iki firma resmen bir anda dost oldu diyebiliriz.

Anlaşama Apple cephesi açısından pek iyi olmadı diyebiliriz. Çünkü Apple, Qualcomm’un patentlerini ihlal ettiği için firmaya 7 milyar dolar bir ücret ödeyecek. Ancak bu anlaşma olmasaydı ve Qualcomm davayı kazansaydı mevcuttaki tüm iPhone modellerinin satışı yasal olarak yasaklanabilirdi.

iPhone satışlarının dünya çapında yasaklanması doğal olarak Apple’a daha pahalıya patlayacaktı. Apple’ın Qualcomm çıkmazından dolayı yeni modellerinde Intel modem kullanacağı söyleniyordu. Bu sürpriz anlaşma sonrası muhtemelen Apple, iPhone 11 modellerinde de Qualcomm bileşenlerine yer verecektir.

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