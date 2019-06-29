Apple’ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ayrılıyor

Jonathan Ive’ın uzun bir süredir emeklilik yaşının geldiği söyleniyordu. Ancak yine de 52 yaşındaki tasarımcının Apple’da daha 4-5 yıl daha çalışacağı düşünülüyordu. Tahminler yanlış çıktı ve Jonathan Ive, Apple’dan ayrılacağını resmi olarak açıkladı.

Apple macerasından sonra kendi tasarım şirketini kuracağını belirten Jonathan Ive, Apple’ı özel müşterisi olarak konumlandıracak. Muhtemelen Apple, Jonathan Ive ile olan tüm bağlarını koparmayacak ve ilerleyen yıllarda bazı noktalarda Ive’a danışmaya devam edecek.

J. Ive’ın ayrılışı ile tasarım bölümüne şimdilik Endüstriyel Tasarım Başkan Yardımcısı Evans Hankey ve Arayüz Tasarımı Başkan Yardımcısı Alan Dye getirilecek. Apple muhtemelen 2020 yılının başında yeni baş tasarımcısını seçer ve ondan yeni bir J. Ive yaratmaya başlar.

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