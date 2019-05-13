Apple’ın iPhone SE desteği ile ilgili bu aralar pek de iyi haberler gelmiyor

Gelen son sızıntılara göre Apple, bu konuda bazı düzenlemeler yapmayı düşünüyor. Şirketin eski akıllı telefonları çok ciddi bir yavaşlama göstermişken, yeni bir güncellemenin yapılması kullanıcılar tarafından son derece olumlu karşılanacaktır.

Şirketin, gelecek ay gerçekleştirileceği WWDC 2019 geliştirici konferansı, önemli bir dönüm noktası olacak. Bu sayede akıllı telefon satışları düşen şirketin, nasıl bir yol izleyeceğini daha net bir şekilde göreceğiz. Ayrıca burada iOS 13 tanıtımı da yapılacak ve hangi cep telefonlarının bu güncellemeden yararlanacağı açıklanacak.

Gelen bazı sızıntılara göre Apple, bu konferansta iPhone SE desteğini sonlandıracağını söyleyecek. Ayrıca şirketin desteğini sonlandıracağı tek model de bu değil. Şirketin iOS güncellemesi ile birlikte; iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Mini ve orijinal iPad Air gibi ürünlerde de desteğini bitirmesi bekleniyor.

Apple ile ilgili gelen bu haberler doğruysa şirket, yakın bir zaman içerisinde yeni bir iPhone SE ürünü ortaya çıkarabilir. Şu an için bu konuda net bir değerlendirme yapılmasa bile, Apple’ın geliştiriciler konferansında pek çok ayrıntı kesinleşecek

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

