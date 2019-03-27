Apple’ın kart üretme serüvenine nasıl başladığına, gelin hep beraber bakalım. Şirketin ödemeler sektöründeki başlangıcı, 2014 yılında Apple Pay’in ortaya çıkmasıyla başladı. Kısa bir zama önce şirket, ABD’de Apple Pay Cash’i piyasaya sürdü. Bu uygulama ile birlikte kullanıcılar, birbirlerine ödeme gönderebiliyordu. Bu uygulama sayesinde aynı zamanda, mesajlar uygulamasından da ödeme yapılabiliyordu.

Şirket, alışverişlerde Apple Pay kullanımına izin veriyordu ve küçük bir işlem ücreti de alıyordu. Apple, kendi kart sistemiyle çok daha büyük bir kesinti yapacak gibi görünüyor. Son olarak bugün Apple Card tanıtıldı ve alışverişte de kullanılabilecek bir sistemin önü açılmış oldu. Kart, Apple ile %100 uyum gösterecek şekilde tasarlandı.

Apple’ın kart sisteminin detayları

Öncelikle Apple’dan pek beklemediğimiz bir haber var. Bu kartlar için herhangi bir ücret alınmayacak. Şirket daha çok harcamalar üzerinden kesinti yapacak. Ayrıca Apple Pay ile yapacağınız işlemler kayıt altına alınacak.

Apple Pay kullanılarak yapılan her işlem için% 2’lik bir geri ödeme sistemi olan “Günlük Nakit” adlı yeni bir özellik de geliyor. Geri ödeme, kullanıcıların Apple Nakit hesabına yatırılıyor. Apple’ın hizmetlerini veya ürünlerini satın aldığınızda, Günlük Nakit miktarı% 3’e yükselebiliyor.