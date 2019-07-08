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Apple’ın katlanabilir iPad üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor

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TEKNOLOJİ  | 08.07.2019 10:06 | Son Güncelleme

Ünlü bir araştırma şirketi olan IHS Markit’in değerlendirmelerine göre, bu yeni ürün son derece ilginç özelliklere sahip olacak. İşte haberimizin detayları.

Apple’ın katlanabilir iPad üzerinde çalışmalara başladığı söyleniyor

Akıllı telefon üreticileri ilk katlanabilir cihazları üretmeye başladığında, Apple biraz temkinli davranmıştı. Bu sayede şirket, katlanabilir ekranlarda ne tür sorunlar olduğunu görüp aynı problemlere uğramayacaktı.

Apple ile ilgili ortaya çıkan tüm bu iddialar, elbette durduk yere ortaya atılmadı. Şirket, tablet boyutlarında OLED paneller satın alıp bunları test etmeye başlayınca söylentiler iyice yayıldı.
Tarih konusunda kesin bir bilgi verilmese bile bazı tahminler yürütebiliyoruz. Apple tarafından üretilecek olan bu yeni iPad modeli, 5G destekli olacağı için 2020 ve sonrasında çıkacağını söyleyebiliyoruz. Hatırlayacağınız üzere Apple ile ilgili yaşanan gelişmeler sonucunda, 5G destekli cihazların 2020 ve sonrasında kullanacağı ifade edilmişti.

Katlanabilir cihazlarla ilgili yaşanan sorunlar, bazı tereddütleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Samsung Galaxy Fold, tam satışa çıkacağı sırada birçok ekran sorunu yaşatmıştı ve tüm Galaxy Fold ürünleri geri çağrılmıştı. Peki sizce de katlanabilir akıllı cihazlarla ilgili Apple gereken başarıyı gösterebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad

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