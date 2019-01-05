Apple inovasyon ruhunu kaybediyor

Dünyanın en değerli 10 şirketine baktığımızda bunların büyük bir çoğunluğunun teknoloji kökenli olduğunu görüyoruz. Teknoloji çağında yaşadığımız gerçeğini göz önüne aldığımızda bu durum pek de absürt sayılmaz.

Ayrıca kullanıcıların teknoloji ürünlerini bir statü simgesi olarak görmesi de bu alandaki yatırımları arttırmış durumda.

Şüphesiz tüketim çılgınlığının yaşandığı en popüler pazarlardan birisi de akıllı telefon sektörü. Çok da derin bir maziye sahip olmayan bu sektör, kısa süre içerisinde dünyanın en büyük pazarlarından biri haline geldi.

Pazarın geneline bakıldığında yüzde 50’lik pazar payının 3 – 4 firma arasında bölündüğünü görüyoruz. Fakat iş kar marjına geldiğinde, bambaşka bir tablo ile karşılaşıyoruz. Pazar payı yaklaşık olarak yüzde 12 – 13 olan Apple, sektördeki toplam kar marjının yüzde 70’inden fazlasını tek başına kasasına koyuyor. Peki bu devran daha ne kadar bu şekilde devam edece?

Zor günler kapıda

Apple bir 5 – 6 yıl öncesine kadar taklit edilen firma konumunda yer alıyordu. Fakat şirketin kurucu ortaklarından Steve Jobs’un ölmesiyle birlikte bazı şeyler değişti.