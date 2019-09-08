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Apple, iOS 13 güncellemesi için sona yaklaştı

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TEKNOLOJİ  | 08.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

Peki, hangi iPhone modellerine ne zaman iOS 13 güncellemesi sunulacak? İşte detaylar!

Apple, iOS 13 güncellemesi için sona yaklaştı

Apple, WWDC 19 etkinliği sonrası iOS 13 için çalışmalara başlamıştı. Bu süreçte bir anda iOS 13.1 Beta ile karşımıza çıkan Cupertinolu firma, herkesi şaşırtmıştı. Bu hamlesi ile iOS 13’ün hazır olduğunu bu yüzden iOS 13.1’i test ettiği düşünülen firmanın, ilk olarak hangi sürümü sunacağı merak konusu olmuştu.

Gelen sızıntılara göre; iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleri kutusundan iOS 13.1 sürümü ile çıkacak. Ancak diğer iPhone modelleri bu yeni modeller satışa sunulana kadar iOS 13 ile tanışmış olacak.

Bildiğiniz gibi 10 Eylül 2019 tarihinde Apple etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikten hemen sonrasında iOS 13’ün yayınlanacağı söylense de, geçtiğimiz yıllara baktığımızda güncelleme için biraz daha beklemeniz gerektiğini fark edeceksiniz. iOS 11 ve iOS 12 döneminde, iPhone etkinliğinden tam 1 hafta sonra bu sürümler yayınlanmıştı.

Bu yüzden iOS 13’ün 17 Eylül veya en geç 18 Eylül tarihinde OTA üzerinden sunulacağını söyleyebiliriz. Peki, hangi modeller bu güncelleme ile tanışacak?

iOS 13 güncellemesi ile tanışacak olan iPhone modelleri;

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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