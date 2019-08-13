Apple iPhone 11 Pro için düğmeye bastı

İşin garip yanı Apple’ın bazı ürünlerindeki isimlendirmelerine kendisinin bile anlam veremiyor oluşu. Örneğin geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XR modelindeki R takısının ne anlama geldiği hala belli değil. Nitekim Apple yetkilileri de bu konuda net bir cevap veremiyorlar.

Görünen o ki bu isimlendirme stratejisi önümüzdeki yıllarda da aynen devam edecek. Fakat Apple bu yıl satışa sunacağı yeni iPhone modellerinde farklı isimler kullanmaya hazırlanıyor. Sızdırılan son bilgilere göre 2019 yılında satışa sunulacak olan iPhone modelleri, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone isimlerini taşıyacak.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XR, bu yıl iPhone olarak raflardaki yerini alacak. iPhone XS ve XS Max ise iPhone 11 ve iPhone 11 Pro isimleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Elbette bu isimlendirmelerin henüz bir iddiadan ibaret olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Yeni iPhone modelleri büyük bir aksilik olmazsa yılın son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak. Yine de bekleyip göreceğiz.

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