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Apple iPhone X’e kafa tutuyor

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TEKNOLOJİ  | 17.04.2019 11:21 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında fiyatları ve özellikleriyle farklılıklar gösteren pek çok model var. Tabii pek çok kullanıcı için “kamera” unsuru çok önemli. Bu fotoğraf galerimizde, Oppo RX17 Neo ile Apple iPhone X’i kapıştırıyoruz

Apple iPhone X’e kafa tutuyor

Oppo RX17 Neo’nun arka tarafında 16+2MP’den oluşan kamera ikilisi var. 2MP’lik kamerayı derinlik sensörü olarak kullanan sistem, aynı zamanda yapay zekâ desteği sayesinde iyi sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

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RX17 Neo, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Çeşitli filtre efektleri ve etiketlerin yanında, hızlı çekim ve 4K çekim gibi modları da var.

Ön tarafa baktığımızda ise, 25MP değerde kamera görüyoruz, ki bu kamerada da yapay zekâ desteği var ve çok iyi sonuçlar verebiliyor.

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Apple iPhone X’e baktığımızda ise, arka tarafında optik görüntü sabitleme özellikli 12+12MP dual kamera sistemi var.  Özellikle iyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veren bu kamera, hareketli çekimlerinizde de net kareler yakalayabiliyor.

Cihaz, hızlı ve yavaş çekim modlarının yanında pek filtre ve efekt de sunuyor. Ön taraftaki 7MP selfie kamerası ise dual kamera sistemi kadar iddialı değil.

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Galerimizde de göreceğiniz gibi RX17 Neo’nun arka kamera performansı iPhone X ile başa baş yarışabiliyor. Tabii iPhone X’in daha fazla çekim seçeneği mevcut. Öte yandan, RX17 Neo’nun selfie kamerasının da iPhone X’e kıyasla çok daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz.

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Tabii şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. iPhone X’in 7600 TL üzeri bir fiyatı varken, Oppo RX17 Neo’yu da 2600 TL civarı fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Haliyle birbiriyle direkt rakip olabilecek telefonlar değiller, ama “kamera” tarafında daha uygun fiyata da iyi sonuçlar alabileceğinizi tekrar hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon oppo Apple iPhone X

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