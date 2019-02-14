Apple kullanıcılarına göz dağı mı veriyor ?

Apple’ın hali hazırda üzerinde çalıştığı iOS 13 yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Peki iOS 13 güncellemesi hangi iPhone modelleri için yayınlanacak? Eğer Apple son dakikada bir karar değişikliği yapmazsa yeni iOS sürüm iPhone 7 ve sonrasında çıkan modeller için yayınlanacak.
Peki geçtiğimiz yıla kadar 2013 yılında çıkan iPhone 5S’e kadar destek veren Apple, ne oldu da böyle bir karar aldı? Cupertino merkezli şirket neden bir anda 3 jenerasyona birden kesik attı? Aslında bu olayın nedeni tamamen duygusal diyebiliriz. Yoksa Apple iOS 13’ü sınırlı bir şekilde de olsa dilediği cihazlar için yayınlayabilirdi. Fakat bu topa girmedi.
Apple intikam mı alıyor?
Şimdi az önceki sorumuza geri dönelim. Apple neden böyle bir kesik attı? Kaseti biraz geri saralım ve geçtiğimiz yılın başlarına dönelim. Hatırlanacağı üzere Apple’ın eski iPhone modellerini yayınladığı güncellemeler ile bilinçli olarak yavaşlattığı iddia edilmişti. Nitekim kısa bir süre sonra da bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı.
Cupertino merkezli şirket tarafından yapılan açıklama ile eski iPhone modellerinin bilinçli olarak yavaşlatıldığı kabul edilmişti. Fakat yetkili isimler, bu kararın kullanıcıların iyiliği için alındığını belirtmişler ve batarya kaynaklı sorunlardan ötürü telefonların yavaşlatıldığını söylemişlerdi.
Nitekim bu açıklama kullanıcıların Apple’a olan öfkesini dindirmedi. Pek çok iPhone kullanıcısı, Cupertino merkezli teknoloji devine dava açtı.
Apple çığ gibi artan tepkiler karşısında batarya değişim programının startını verdi. Bu program çerçevesinde belli iPhone modellerinin batarya değişimi maliyet fiyatına yapılmaya başlandı. Bu süreç geçtiğimiz yılın sonuna kadar da devam etti.
Apple bu süreçte hem kardan zarar etti, hem de kullanıcılarının güvenini yitirdi. Ayrıca bu haberler yüzünden şirket borsada milyonlarca dolar zarara uğradı.
Apple kullanıcılarını cezalandırıyor mu?
Bu açıdan bakıldığında iOS 13 güncellemesi iPhone 7 öncesindeki modellere neden gelmedi sorusunun cevabı gayet açık. Apple bir anlamda kullanıcılarına göz dağı veriyor. Eğer siz beni şikayet ederseniz, ben de sizi hizmetlerden mahrum bırakırım diyor.
Yoksa geçtiğimiz yıla kadar iPhone 5S’e kadar olan tüm modellerine destek veren Apple’ın birden bire iPhone 5s, iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 6s için güncelleme desteğini kesmiş olması pek de mantıklı değil.
Muhtemelen Cupertino merkezli şirket bu şekilde milyonlarca dolar zarara girdiği telefon yavaşlatma olayının intikamını alıyor. Elbette bu kararın kullanıcılar neslinde nasıl değerlendirileceği de önemli. Şimdiye kadar iPhone kullanıcıları hep güncelleme desteği ile övünüyorlardı. Hemen hemen her kısasta eski iPhone modellerinin bile güncellemeleri direkt olarak aldığından Android tarafında ise işlerin farklı yürüdüğünden bahsediliyordu.
Kesin olan durum şu. iOS 13 güncellemesi iPhone 7 ve sonrasındaki modellere gelecek. Bu karar zaten düşüşte olan iPhone satışlarını nasıl etkiler, işte onu zaman gösterecek.
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