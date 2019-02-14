Apple kullanıcılarına göz dağı mı veriyor ?

Apple’ın hali hazırda üzerinde çalıştığı iOS 13 yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Peki iOS 13 güncellemesi hangi iPhone modelleri için yayınlanacak? Eğer Apple son dakikada bir karar değişikliği yapmazsa yeni iOS sürüm iPhone 7 ve sonrasında çıkan modeller için yayınlanacak.

Peki geçtiğimiz yıla kadar 2013 yılında çıkan iPhone 5S’e kadar destek veren Apple, ne oldu da böyle bir karar aldı? Cupertino merkezli şirket neden bir anda 3 jenerasyona birden kesik attı? Aslında bu olayın nedeni tamamen duygusal diyebiliriz. Yoksa Apple iOS 13’ü sınırlı bir şekilde de olsa dilediği cihazlar için yayınlayabilirdi. Fakat bu topa girmedi.

Apple intikam mı alıyor?



Şimdi az önceki sorumuza geri dönelim. Apple neden böyle bir kesik attı? Kaseti biraz geri saralım ve geçtiğimiz yılın başlarına dönelim. Hatırlanacağı üzere Apple’ın eski iPhone modellerini yayınladığı güncellemeler ile bilinçli olarak yavaşlattığı iddia edilmişti. Nitekim kısa bir süre sonra da bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı.

Cupertino merkezli şirket tarafından yapılan açıklama ile eski iPhone modellerinin bilinçli olarak yavaşlatıldığı kabul edilmişti. Fakat yetkili isimler, bu kararın kullanıcıların iyiliği için alındığını belirtmişler ve batarya kaynaklı sorunlardan ötürü telefonların yavaşlatıldığını söylemişlerdi.