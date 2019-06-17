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Apple Logic Pro X yepyeni özellikler ile güncellendi

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TEKNOLOJİ  | 17.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

Apple, macOS platformunda profesyonel alanda müzik ile uğraşanlar için uzun yıllardır Logic Pro X uygulaması ile hizmet veriyor. Mac App Store’da 1.349 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama bugün yepyeni özellikler ile güncellendi.

Apple Logic Pro X yepyeni özellikler ile güncellendi

Büyük oturumlarla çalışırken Miksaj ve Etkinlik Listesi yanıt verebilirliği artırılmıştır. Çok sayıda Flex Time düzenlemesine ve tempo değişikliğine sahip projeler artık daha verimli çalışır. Mac Pro için performans en iyi duruma getirilmiş ve maksimum 56 işlem parçacığı için destek eklenmiştir. Bu güncelleme, ek kararlılık ve performans iyileştirmeleri de içerir. İz ve kanal sayısı şu değerlere kadar artırılmıştır.

1000 stereo ses kanal şeridi
1000 yazılım müzik aleti kanal şeridi
1000 yardımcı kanal şeridi
1000 harici MIDI izi
Kanal şeridi başına 12 gönderim

Yeni Özellikler

Döngü tarayıcı, döngü türüne göre filtreleyebilir ve birden fazla döngünün projenize aynı anda sürüklenip bırakılmasına olanak tanır.

Yeniden tasarlanmış DeEsser 2 yazılım eki, ses izlerindeki vızıltıyı azaltan daha fazla seçenek sunar.
Ayrı ayrı kapılara, zamanlama sapması ve yazılım eki gecikme dengelemesi gibi benzersiz ayarlarla MIDI tempo saati gönderilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple apple logic

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