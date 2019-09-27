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Apple Music Android için güncellendi

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TEKNOLOJİ  | 27.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu iOS 13 güncellemesi ile birlikte karanlık tema seçeneğini sistem geneline getirmişti. Apple Music de karanlık temadan nemalanmıştı. Apple, bugün ise Android platformunda yer alan uygulamasını yepyeni özellikler ile güncelledi.

Apple Music Android için güncellendi

Android‘deki uygulamasını güncelleyen Apple, Chromecast desteği ve karanlık tema opsiyonunu ekledi. Güncelleme ile ayrıca iOS 13 ile gelen canlı şarkı sözü görüntüleme özelliği de Android’e geliyor.

Güncelleme içeriği;

Chromecast sayesinde TV’nizde veya bağlı hoparlörlerinizde en sevdiğiniz şarkıları hemen dinleyebilirsiniz.
Bir yandan en sevdiğiniz müzikleri dinlerken bir yandan da şarkı sözlerini anında görebilirsiniz.

Işığın az olduğu ortamlarda gözlerinize rahatlık sağlamak üzere tasarlanmış yeni karanlık modu deneyebilirsiniz.

Dünyanın dört bir yanındaki canlı radyo istasyonlarına erişebilirsiniz.
Uygulamayı ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. Apple ID‘iniz ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra eğer ilk defa üye olduysanız 1 ay boyunca ücretsiz müzik deneyimi yaşayabilir daha sonrasında ise ayda 13,99 TL ödeyerek bu servisten yararlanmaya devam edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
apple music android

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