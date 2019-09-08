Apple Music Web sürümü test edilmeye başlandı

Henüz Beta aşamasında olan bu web sürüm tüm tarayıcılarda çalışıyor. Apple Music üyeliğinizin bulunduğu Apple ID’iniz ile giriş yaparak dinleyebileceğiniz Apple Music’in web sürümü, muhtemelen 2019 yılı bitmeden kullanıma açılacak.

Apple Music’in web sürümünü şimdiden denemek istiyorsanız; beta.music.apple.com adresi üzerinden müzik dinlemeye başlayabilirsiniz. Hem karanlık hem de aydınlık mod seçeneğine sahip olan web sürüm, Windows 10 ve macOS’in arayüzüne bağlı olarak mod değiştiriyor.

Apple Music’in macOS Catalina’daki tasarımı ile birebir aynı olan web sürümde ayrıca Open in Music opsiyonu da yer alıyor. Buraya tıkladığınızda macOS Catalina’da Müzik uygulaması Windows 10’da ise iTunes uygulaması otomatik olarak açılıyor.

Web sürümünün henüz Türkçe dil seçeneğine sahip olmadığını ve uygulamada olduğu gibi Equalizer ve ses denetimi gibi özellikleri barındırmadığını belirtelim.

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