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Apple Music yeni özellikler kazandı

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TEKNOLOJİ  | 17.04.2019 10:55 | Son Güncelleme

Apple Music’te yer alan güncellenmiş “Sizin için” kısmı, sizin tüm tercihlerinizi algılamakta daha hassas davranacak. Normal şartlarda da bu kısım, kullanıcıların tercihlerine şekilleniyordu ancak yeterince hassas değildi.

Apple Music yeni özellikler kazandı

Apple tarafından verilecek olan bu yeni müzik hizmetindeki sizin için seçenekleri; iPhone ve iPad iOS 12.3 beta ve Mac için MacOS 10.14.5 beta olarak yayınlandı. Spotify de, müzik hizmetleri konusunda son derece kişisel seçenekler sunmaya çalışıyor ve bu konuda oldukça başarılı. Ayrıca Apple Music, yakın bir zamanda yeni bir arayüz kazanacak.

Apple şirketinin, Spotify’i yakalayabilmesi için kişiselleştirme konusunda çok daha aktif davranması gerekiyor. İki şirket, uzun bir süre mahkemelik olmuştu ve Apple açık bir şekilde agresif rekabet stratejisi izliyordu. Yeni Apple Music, şirkete rekabet konusunda büyük bir avantaj sağlamıştı.

Apple-Music-yeni

Apple’ın müzik kanalında yer alacak yeni kişiselleştirme özelliği, daha çok kullanıcıların beğenisine göre şekillenecek. Örneğin; herhangi bir uygulama kullanıcısı, eğer karşısına çıkan parçaları beğenmezse uygulama bunu algılayacak ve benzer türlerdeki şarkıları göstermeyecek. Apple Music, daha önceden de bu tarz bir özellik kullanıyordu ancak yeterince hassas değildi. Apple, kendi kullanıcılarına değer verdiğini gösterdi ve hızlı bir şekilde güncellemeyi aktifleştirdi.

Eğer iOS 12.3 tam olarak aktif hale gelirse, bu yeni özellikten tüm kullanıcılar faydalanabilecek. Sizce Apple bu yeniliklerle, rakiplerine fark atabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

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Apple apple music spotify akıllı telefon

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