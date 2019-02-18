Apple önümüzdeki ay ne tanıtacak?

Cupertino merkezli teknoloji devi her yıl olduğu gibi bu yılda da Mart ayında bir etkinlik düzenleyecek. Yeni ürün ve servislerini Mart ayında tanıtan firma, bu yıl Netflix benzeri bir model ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Peki, Netflix benzeri bir sistem sadece filmler için mi geçerli olacak?
Apple yeni servislerini tanıtacak
Apple’ın geçtiğimiz günlerde oyunlar için bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Muhtemelen Mart ayında bu servis duyurulacak. Xbox’ın Game Pass sistemi gibi olacak olan bu servise geliştiriciler ücretli oyunlarını ekleyebilecek. Aylık bir ücret ödeyerek tüm bu arşive ulaşabileceksiniz.
Bir diğer abonelik sistemi ise Haberler ve Video içerikleri için gelecek. Apple’ın Türkiye’de kullanıma sunmadığı Haberler uygulamasına aylık ücret ödeyerek, kaliteli yayınların haberlerine anında ulaşabileceksiniz. Gelelim video içeriklerine. Bu abonelik servisi iTunes Store’daki filmler için olmayacak. Firma, Netflix ve HBO gibi kendi video servisini kuracak ve bu serviste özel dizi ve filmler yer alacak.
AirPower ve AirPods 2 için geri sayım başladı
Bildiğiniz gibi 2017 yılında kablosuz şarj matı olan AirPower duyurulmuş ve 2018’de satışta denmişti. 2019’a girmemize rağmen hala satışa sunulamayan AirPower, Mart ektinliğinde bir kez daha sergilenecek ve kesin satış tarihi açıklanacak.
Bir diğer merak edilen konu ise AirPods 2. AirPods 2 Mart ayında kesin tanıtılacak. AirPods 2’de su geçirmez ve Hey Siri komutunu destekleme özelliği yer alacak. Ayrıca AirPods 2’nin kasası kablosuz olarak şarj da edilebilecek.
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