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Apple otonom araçlar için üç boyutlu sensörler geliştiriyor

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 23.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

Neredeyse iki ayda bir Apple şirketinin otonom araçlar konusundaki çalışmalarına şahit olabiliyoruz. Ancak Apple, bu projesini büyük bir titizlikle saklıyor ve gizlilik konusunda başarılı da oluyor.

Apple otonom araçlar için üç boyutlu sensörler geliştiriyor

Apple tarafından proje Titan olarak da adlandırılan bu çalışmalar, önemli bir aşama kaydetmeyi başardı. Apple tüm bu gelişmeleri gizleyebilmek için, Titan üzerinde çalışan 190 kişiyi de bu işten uzaklaştırdı. Apple, şu an için Tesla gibi güçlü rakiplere meydan okumaya çalışıyor. Bilindiği üzere Tesla, kırmızı ışıkğı algılayan otonom araçlar yapmaya çalışıyordu.

Çevredeki bütün nesnelerin hareket ve yakınlıklarının algılanabilmesi için 3D-Lidar sensörleri oldukça önemli. Apple kuruluşu, bu algılama kapasitesini arttırabilmek için araçlara üç boyutlu sensörler takmayı planlıyor. Böylece çok daha efektif sonuçlar elde edileceğine inanıyor.

Apple-otonom-araç

Reuters tarafından yapılan habere göre Apple, otonom araç konusunda Tesla gibi rakiplerini geri planda bırakmak istiyor. Şirketin, son dönemlerde işe aldığı kişilere bakıldığında genellikle otonom araç konusunda deneyimli oldukları görülüyor. Apple Titan projesinde çalışan 1200 kişi, çoğunlukla üç boyutlu sensör üzerinde çalışmalar yapıyor.

Apple, yaklaşık olarak bugüne kadar 130.000 kilometre yol gitmeyi de başardı. Apple’ın standartları, ne kadar aşabileceği ilerleyen zamanlarda görülecek. Sizce de şirket, otonom araç konusunda rakiplerini geride bırakmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Apple Tesla otomobil

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