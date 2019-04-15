Apple, oyun servisi Apple Arcade için milyonlarca Doları Gözden Çıkardı!

Engadget'ın haberine göre, firma yeni servisi için muhtemelen şimdiden 500 milyon doların üzerinde harcama yapmış durumda. Bu harcamanın çoğunlukla oyun firmalarına oyunlarını Apple Arcade'e özel olarak çıkarmaları için ödendiği söyleniyor. Apple'ın tamamen özel olmasa bile en azından zamanlı exclusive anlaşmaları yapmaya çalıştığı bildiriliyor.

Firmanın, yeni servise iyi bir başlangıç yaptırmak ve onu kalıcı hale getirmek için bu denli büyük bir bütçe ayırması şaşırtıcı değil elbette. Apple'ın, Arcade servisinin büyüyebilmesi için özellikle Android platformuna oyun kaptırmamaya çalıştığı ve Xbox Game Pass gibi diğer büyük oyun abonelik servisleriyle rekabet etmek istediği söyleniyor.