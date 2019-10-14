Mynet Trend

Apple piyasa değeri rekor üstüne rekor kırıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 14.10.2019 08:40 | Son Güncelleme

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, bundan kısa bir süre önce Microsoft gibi şirketleri geçerek 1 trilyon dolar değerine ulaşmıştı. Bugün geldiğimiz noktada şirket piyasa değerinde %2 artış yaşayarak 1 trilyon dolar değerini geçti.

Apple piyasa değeri rekor üstüne rekor kırıyor

Dünyanın bütün ülkelerinde satış yapan Apple, bazı ülkelerde satışlarını özellikle artırmayı başardı. Çin gibi ülkelerde yaşanan satışlardaki yoğun artış, kısa bir zaman içerisinde piyasa değerinin artmasını sağladı.

Apple yeni ürettiği akıllı telefonu olan iPhone 11 ile birlikte dünya genelinde daha fazla rağbet gördü. iPhone akıllı telefonları üreten fabrikalara çok daha fazla iPhone üretmeleri konusunda talimat verildi. Tedarikçiler en az %10 oranında üretim artışı gerçekleştirdi. 

iPhone akıllı telefonlarına yenilik talep artışı sonuçları bakımından sadece iyi özelliklere sahip değil. Aynı zamanda bu durum bazı fiyatların artmasına da neden oldu. Sizce de ilerleyen yıllarda Apple piyasa değeri olarak 1 trilyon doların üzerine kalmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Selebritiler deepfake şoku yaşıyor

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Instagram tbt özelliği yeni mod ile geliyorInstagram tbt özelliği yeni mod ile geliyor
PS4 mü almalı, PlayStation 5’i mi beklemeli? PS4 mü almalı, PlayStation 5’i mi beklemeli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple apple piyasa değeri

En Çok Okunan Trend Haberler

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

10 kişilik aile en yapılmayacak şeyi yaptı!

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Sürpriz evlilik! Sosyal medyadan duyurdu: "Yüz bin kere evet"

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Oyları sayan onlarca kişi hastaneye kaldırıldı!

Şule Çet cinayeti davasında yeni gelişme!

Şule Çet cinayeti davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte gelecekten gelen notebook!

İşte gelecekten gelen notebook!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Haritalar görme engelliler için güncellendi

Google Haritalar görme engelliler için güncellendi

Microsoft Mobil Ofis uygulamaları sonunda birleşiyor

Microsoft Mobil Ofis uygulamaları sonunda birleşiyor

Çin piyasasında Apple satışları beklenmeyen şekilde yükseldi

Çin piyasasında Apple satışları beklenmeyen şekilde yükseldi

Instagram tbt özelliği yeni bir mod olarak kullanıcılarla buluşuyor

Instagram tbt özelliği yeni mod ile geliyor

PS4 mü almalı, PlayStation 5’i mi beklemeli?

PS4 mü almalı, PlayStation 5’i mi beklemeli?

Watch Dogs ve Far Cry TV’ye transfer oluyor

Watch Dogs ve Far Cry TV’ye transfer oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.