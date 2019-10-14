Apple piyasa değeri rekor üstüne rekor kırıyor

Dünyanın bütün ülkelerinde satış yapan Apple, bazı ülkelerde satışlarını özellikle artırmayı başardı. Çin gibi ülkelerde yaşanan satışlardaki yoğun artış, kısa bir zaman içerisinde piyasa değerinin artmasını sağladı.

Apple yeni ürettiği akıllı telefonu olan iPhone 11 ile birlikte dünya genelinde daha fazla rağbet gördü. iPhone akıllı telefonları üreten fabrikalara çok daha fazla iPhone üretmeleri konusunda talimat verildi. Tedarikçiler en az %10 oranında üretim artışı gerçekleştirdi.

iPhone akıllı telefonlarına yenilik talep artışı sonuçları bakımından sadece iyi özelliklere sahip değil. Aynı zamanda bu durum bazı fiyatların artmasına da neden oldu. Sizce de ilerleyen yıllarda Apple piyasa değeri olarak 1 trilyon doların üzerine kalmayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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