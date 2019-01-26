Apple rehavete kapıldı

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Pazarın geneline bakıldığında belli başlı isimlerin zirveye ortak olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yılın verilerine göre global pazarda en çok akıllı telefon satan şirket Samsung. Onu sırasıyla Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo takip ediyor.

Fakat iş kar marjına geldiğinde tablo bir anda değişiyor. Apple tek başına bütün kar marjının yüzde 70’ine yakınını kasasına koyuyor. Bunda Cupertino merkezli şirketin sadece üst segment modeller üretmesinin büyük rolü var.

Bu durumu şu şekilde örneklemek mümkün. Geçtiğimiz yıl Cupertino merkezli firmanın tanıttığı ve satışa sunduğu en ucuz iPhone modeli 749 dolarlık etikete sahip olan iPhone XR’dı. Samsung cephesine baktığımızda ise 150 dolara bile satışa sunulan modeller olduğunu görüyoruz.

Haliyle 150 dolarlık telefondan Samsung’a kalan kar marjı en fazla 70 dolar civarındadır. Apple ise bir iPhone’dan yarı yarıya kar elde ediyor. Yani Samsung, Apple ile aynı kar marjını yakalaması için 5 kat fazla telefon satması gerekebilir.