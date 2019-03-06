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Apple risk almaya hazırlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 06.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Apple, son yıllarda inovasyon anlamında rakiplerinin hayli gerisinde kaldı. Şirketin kurucu ortaklarından biri olan Steve Jobs’un CEO olduğu zamanlarda iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerle sektöre yön veren teknoloji devi, şimdilerde ise kendisini tekrar etmekten başka birşey yapmıyor.

Apple risk almaya hazırlanıyor

Genel olarak bakıldığında, Steve Jobs öldükten sonra Apple’dan teknoloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir cihazın gelmediğini görüyoruz. Cupertino merkezli şirket Tim Cook döneminde taklit edilen şirket konumundan, taklit eden şirket konumuna geçti.

Apple artık yeni bir şeyler yapmak yerine, tutan ürünlerin kopyasını yapmakla yetiniyor. Nitekim HomePod da bunlardan biri. Akıllı hoparlör pazarının ivme kazandığı bir dönemde Apple, Amazon ve Google’ın karşısına HomePod ile çıktı. Nitekim bu cihaz Apple’ın elinde patladı.

Peki Apple artık kullanıcılarını heyecanlandıracak ürünler tanıtmayacak mı? Tim Cook’un söylemlerine bakacak olursak, Apple önümüzdeki dönemde büyük riskler alacak. Cook, kullanıcılarını heyecandan uçuracak yeniliklere sahip ürünler geliştireceklerini söylüyor. Bu da Apple’ın ar-ge tarafında riskler alarak, piyasada olmayan ürünleri, üretmesi anlamına geliyor.

Steve Jobs zamanında da iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerde zarlar atılmış ve kazanan Apple olmuştu. Şimdi aynı şeyi Tim Cook da deneyecek gibi görünüyor. Bakalım şans yine Apple’dan yana olmaya devam edecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Google HomePod

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