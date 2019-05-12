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Apple SAR konusunda yetirince dikkatli mi?

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TEKNOLOJİ  | 12.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Apple, iPhone serisi ile kendisine has bir müşteri kitlesi edinmiş durumda. Hali hazırda sektörde en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 3. isim olan Cupretino merkezli şirket, kar marjı tarafında ise açık ara önde bulunuyor. Peki Apple kullanıcılarının güvenliğine ne derece önem veriyor?r

Apple SAR konusunda yetirince dikkatli mi?

Malum, günlük yaşamda pek çok işimizi kolaylaştıran akıllı telefonlar aslında temel bir radyasyon kaynağı. Nitekim kullanıcılar her gün bu cihazlardan bir nebze de olsa radyasyon alıyorlar.

Dilerseniz bu konu hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki yazıdan göz atabilirsiniz.

Peki Apple sar değeri konusunda ne kadar dikkatli. Malum SAR değeri konusunda en iyi işliği Samsung sergiliyor. Peki Apple bu konuda ezeli rakibine kafa tutabiliyor mu?
Bugün ki yazımızda iPhone modelleri SAR değerleri tablosu ile karşınızdayız. Tablomuzda güncel olarak kullanılan iPhone modellerinin kafa ve gövde SAR değerlerini listeledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri iPhone modelleri SAR değerleri tablosu ile başbaşa bırakalım.

iPhone modellerinin SAR değerleri

iPhone 5
Kafa SAR değeri (AB): 0.9 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.95 W/kg

iPhone 5

iPhone 5s
Kafa SAR değeri (AB): 0.99 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.95 W/kg

iPhone 5s

iPhone 6
Kafa SAR değeri (AB): 0.93 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.97 W/kg

iPhone 6

iPhone 6s
Kafa SAR değeri (AB):0.93 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.98 W/kg

iPhone 6s

iPhone 7
Kafa SAR değeri (AB): 1.37 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.39 W/kg

iPhone 7

iPhone 8
Kafa SAR değeri (AB): 1.35 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 1.36 W/kg

iPhone 8

iPhone X
Kafa SAR değeri (AB): 0.87 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.97 W/kg

iPhone X

iPhone XS
Kafa SAR değeri (AB): 0.99 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.99 W/kg

iPhone XS

iPhone XR
Kafa SAR değeri (AB): 0.99 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.99 W/kg

iPhone XR

iPhone XS Max
Kafa SAR değeri (AB): 0.99 W/kg
Vücut SAR değeri (AB): 0.99 W/kg

iPhone XS Max

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple SAR iPhone radyasyon

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