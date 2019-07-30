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Apple Teksas’ta yeni bir fabrika kuracak

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Son dönemde ABD ve Çin arasında hayli sert bir ticari savaşın yaşandığını biliyoruz. İki ülke de birbirini yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor. Hatta Trump hükümeti bu tehditleri bir tık ileri taşıyarak Huawei’yi kara listeye almış ve ABD merkezli şirketlerin de buna uygun davranmasını istemişti.

Apple Teksas’ta yeni bir fabrika kuracak

Bu karar sonrası başta Google, Qualcomm, Broadcom, Intel ve Facebook gibi şirketler olmak üzere pek çok ABD merkezli isim Huawei’ye yaptırım kararı almıştı. Neyse ki bu olay çok büyümeden ve kullanıcılara zarar vermeden sona erdi.

Fakat Trump’ın üzerine baskı kurduğu tek teknoloji şirketi Huawei değil. Apple da aynı şekilde Trump’ın nefesini üzerinde hissediyor. Şimdi ne alaka diye içinizden geçirebilirsiniz. Sonuçta Huawei Çin, Apple ise ABD merkezli bir şirket. Zaten asıl sorun da burada.

Trump, göreve geldiğinden beri Tim Cook ve ekibine üretim bandını ABD’ye kaydırmaları konusunda baskı yapıyordu. Malum Cupertino merkezli şirketin ürünlerinin çok büyük bir bölümü Çin’de üretiliyor. Trump’ın, Çin’de üretilen ABD mallarına da vergi koyacağını açıklamasıyla işlerin rengi değişmiş durumda.

ABD Başkanı son açıklamasında Apple’ın Teksas’ta yeni bir fabrika kuracağını açıkladı. Henüz Tim Cook ve ekibinden konu hakkında bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple teksas

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