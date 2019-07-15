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Apple telsiz özelliğini devre dışı bıraktı

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TEKNOLOJİ  | 15.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Apple, Apple Watch için yayınladığı watchOS 5 güncellemesi ile bildiğimiz telsiz özelliğini akıllı saatlerine kazandırmıştı. Walkie Talkie olarak geçen bu özellik, Apple Watch First Gen. dışında tüm modellere gelmişti. Ancak Apple, bugün ilginç bir şekilde bu özelliği Apple Watch modellerinde devre dışı bıraktı.

Apple telsiz özelliğini devre dışı bıraktı

TechCrunch‘ın Apple’dan aldığı bilgiye göre; Walkie Talkie özelliğinde bir güvenlik açığı tespit edilmiş. Bu güvenlik açığı sayesinde iPhone’lara kişinin izni olmadan erişilebiliyor. Apple bu özelliği muhtemelen önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan watchOS 5.3 güncellemesi ile çözecektir.

WatchOS 5.3 güncellemesi yayınlanana kadar Walkie Talkie özelliğini kullanmak pek mümkün görünmüyor. Yazılım devi de olsanız zaman zaman bu tip güvenlik açıklarına maruz kalabiliyorsunuz. FaceTime’da yaşanan büyük güvenlik açığı ve geçtiğimiz gün MacBook modellerini tehdit eden kamera açığı bunlara örnek olabilir.

Apple, bu güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde kapatarak, müşterilerini madur bırakmıyor. Bu güvenlik açığı da çok yakında kapatılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Apple Watch

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