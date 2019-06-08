Apple tüm dünyada dalga konusu oldu

Cupertino merkezli şirket, iş istasyonu olarak tanımladığı yeni Mac modeli için tam 6000 dolar fiyat biçti. Fakat bu fiyattan ziyade Mac Pro’yu yerleştirmek için tasarlanan standa 1000 dolar istenmesi tepki çekti.

Apple’ın son derece basit bir tasarıma sahip olan bu stand için tam 1000 dolarlık fiyat biçmesi, tüm dünyada tepkilere neden oldu. Nitekim bu tepkiler ortaya hayli komik görsellerin çıkmasına da zemin hazırladı.

Sizi bu görsellerle başbaşa bırakmadan önce, Cupertino merkezli şirketin mevcut fiyat politikasını tasvip etmediğimizi paylaşmak isteriz. Gerçekten de sanayide 100 TL’ye yaptırılabilecek bir stant için kalkıp da 1000 dolar yani vergiler hariç yaklaşık olarak 6000TL’lik bir fiyat talep etmek, hangi mantığa sığar sorgulamak gerekiyor.

Muhtemelen Apple bu ürünleri ülkemizde satışa sunmayacaktır. Malum Türkiye’de bir PC için 50.000TL civarında bir meblağ ödeyecek olan kişi sayısı hayli sınırlı. Yine de bekleyip göreceğiz.

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