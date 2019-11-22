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Apple TV+ ilk filmi The Banker'ın festival gösterimini iptal etti!

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Apple TV+, ilk filmi The Banker’ın festival gösterimini son dakikada iptal etti. The Banker (Bankacı) isimli filmin ilk gösteriminin Hollywood'daki AFI Festivali'nde yapılacağı açıklanmıştı.

Apple TV+ ilk filmi The Banker'ın festival gösterimini iptal etti!

Dijital yayıncılığa el atan Apple, ‘The Banker’ adlı filmlerinin dünya prömiyerini son dakikada iptal etti. Filmle ilgili endişeler nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Gerçek bir hayat öyküsünü anlatan filmde, iş dünyasındaki ırkçılık konu ediliyordu.

Netflix’in liderliğindeki dijital yayın piyasasına Apple TV+ markasıyla giriş yapan Apple, Amerikan Film Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘AFI Fest’in kapanışını yapacak ‘The Banker’ (Banker) adlı filmlerinin bu gece yapılacak prömiyerini iptal ettiğini duyurdu.

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The Banker isimli film gerçek bir hikayeyi konu alıyor. Filmde ABD'de iki siyah girişimcinin beyaz bir adam yürütüyormuş gibi gösterdikleri şirket ile bir servet kazanması anlatılıyor. Filmin başrollerini Samuel L Jackson ve Anthony Mackie paylaşıyor.

THE BANKER YERİNE MARRIAGE STORY GÖSTERİLECEK

Apple'dan yapılan açıklamada, "Filmin sosyal değişim ile finansal edebi kültürü hakkındaki eğlenceli ve eğitici hikayesinden etkilendiğimiz için geçen aylarda The Banker'ı satın almıştık. Son haftalarda film hakkındaki bazı endişelere dikkatimiz çekildi. Film yapımcılarıyla birlikte bu konuları incelemek ve en iyi adımları atmak için biraz zamana ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Bu sebeple filmin ilk gösteriminin AFI Fest'te yapmayacağız" denildi.

AFI Fest'te The Banker'ın yerine başrollerini Adam Driver ve Scarlett Johansson'ın paylaştığı Netflix filmi Marriage Story oynatılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Apple TV The Banker

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