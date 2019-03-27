Apple TV+ neler sunuyor?

Apple’ın abonelik sistemiyle çalışan orijinal video servisi Apple TV+; Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan ve Jon M. Chu gibi dünyanın en ünlü yaratıcı sanatçılarından bazılarına ait yepyeni programları barındıracak.
Apple ayrıca Mayıs 2019’da kullanıma sunulacak Apple TV uygulamasını ve Apple TV kanallarını da duyurdu. Yepyeni Apple TV uygulaması, program, film, spor, haber ve daha fazlasını izlemenin birçok yolunu tek bir yerde topluyor. Uygulama iPhone, iPad, Apple TV, Mac, akıllı televizyonlar ve online yayın aygıtlarında kullanılabiliyor.
Kullanıcılar yeni Apple TV kanallarına abone olup bu kanalları izleyebiliyor; HBO, SHOWTIME ve Starz gibi sadece istedikleri servisler için ödeme yapabiliyorlar.
İstedikleri anda online veya offline izleyebilecekleri bu içerikler olağanüstü görüntü ve ses kalitesine sahip.
Kablo ve uydu sağlayıcılarından spor, haber ve ağ kanallarını izleyebilmelerinin yanı sıra kullanıcılar iTunes filmleri ve TV programları da satın alabiliyor.
Apple TV Kanalları arasında HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade ve Noggin gibi popüler servislerin yanı sıra MTV Hits gibi yeni servisler de bulunuyor.
Abonelik sistemiyle çalışan video servisi Apple TV+’ın fiyatı ve satışa çıkmasıyla ilgili detaylar sonbaharda açıklanacak.
Yeni Apple TV uygulaması Mayıs ayında iPhone, iPad ve Apple TV’de; sonbaharda ise Mac’te 100’den fazla ülkede kullanıma sunulacak.
Apple TV uygulaması önümüzdeki ilkbahardan itibaren Samsung marka akıllı televizyonlarda kullanılabilecek ve gelecekte Amazon Fire TV, LG, Roku, Sony ve VIZIO platformlarında da kullanıma sunulacak.
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