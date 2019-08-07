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Apple ve Google artık yapmıyor, peki Amazon?

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TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Apple ve Google çalışanları, yapay zeka servisleri Siri ve Asistant’ın kalite kontrol testleri için kullanıcıların ses kayıtlarını dinliyordu.

Apple ve Google artık yapmıyor, peki Amazon?

Bu “kalite kontrol” yönteminin ortaya çıkmasıyla kullanıcılar arasında büyük rahatsızlık yaşanmaya başladı. Çünkü çalışanların birkaç saniye de olsa mahrem sesler veya özel hayata dair konuşmalar dinlemek zorunda kaldığı ortaya çıkmıştı.

Teknoloji devi şirketler şimdi bu test yöntemini askıya aldıklarını ve insanların özel hayatını rahatsız etmeyecek bir yöntem bulana kadar kalite kontrol çalışmasının durduğunu açıkladı.

Aynı problem Amazon’un Alexa servisi için de geçerli ancak Amazon’un henüz ses kaydı dinleme uygulamasına son vermediği biliniyor.

Çalışanlar, kullanıcıların ses kayıtlarından sadece birkaç saniyelik küçük bölümleri dinleyerek bunların makine tarafından doğru algılanıp algılanmadığını kontrol ediyor.

Ancak bu birkaç saniyelik küçük bölümler içinde sevişme seslerinin veya mahrem bilgilere dair verilerin de yer alması, çalışanları da rahatsız ediyordu.

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Apple Google Amazon

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