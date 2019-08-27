Apple ve Google yüzünden görevini bırakıyor

Palo Alto merkezli şirketin CEO’su, dört yıldır şirketin başındaydı ancak Apple ve Google gibi rakiplerin önlenemeyen yükselişi karşısında HP’yi yeterince koruyamadığı eleştirilerini alıyordu.

Dion Weisler şimdi ailevi sağlık problemlerini neden göstererek görevinden ayrılacağını açıkladı. Yerine ise, şirketin baskı çözümleri başkanı Enrique Lores gelecek.

Enrique Lores şirkete 30 yıl önce katılmış bir yönetici. Dolayısıyla şirketin tarihindeki ve iş süreçlerindeki her detaya çok hakim.2015 yılında ise baskı ve görüntüleme teknolojileri başkanı görevini üstlendi. Lores’in stratejileriyle HP’nin yeniden ismini duyurması bekleniyor. Özellikle mobil pazardan tamamen çekilmiş olan HP’nin profesyonel pazarın dışında, ev tüketicilerine de yeniden mobil cihazlar üretmeye başlaması, yapay zeka gibi alanlarda da varlık göstermesi bekleniyor. Fakat yöneticilerin, hissedarların bu pahalı ve riskli isteklerini ne kadar karşılayabileceği kestirilemiyor.

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