Apple ve Samsung sahipleri telefonlarını ne kadar tanıyor?

Hatta bazı kullanıcılar cihazlarının hangi özelliklere sahip olduğunu bile bilmiyor. Sadece sahip olma duygusu ile sahip olunan teknoloji cihazlar için bugün bir araştırma yapıldı.

Samsung ve Apple’ın telefonlarına sahip olan 2.000 kişi üzerinde yapılan araştırma durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. iPhone Xr sahiplerinin sadece yüzde 44’ü telefonlarının tüm özelliklerini biliyor. iPhone 7 sahiplerinin ise yüzde 56’sı cihazlarının özelliklerini bilmiyor. Hatta iPhone 7 sahiplerinin büyük bir bölümü telefonun su geçirmez özelliğine sahip olduğunun bile farkında değil.

iPhone X ve iPhone Xs sahiplerinin yüzde 50’sinden fazlası telefonunun özelliklerini biliyor. Samsung cephesinde de durum bir tık daha iyi. Galaxy S7 ve Galaxy S8 sahiplerinin yaklaşık yüzde 50’si telefonun özelliklerine hakimken, Galaxy S9+ sahipleri yüzde 71 ile en bilinçli kullanıcı kitlesi oluyor.

Son olarak Galaxy S7, Galaxy S8 ve Galaxy S9 sahiplerinin sadece yüzde 40’ının telefonlarında kablosuz şarj olduğunu bildiklerini belirtelim. Peki, siz telefonunuzun tüm özelliklerine hakim misiniz?

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