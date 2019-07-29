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Apple ve Tesla uzman kapma rekabetine girdi

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Tesla, Dünyanın büyük bir çoğunluğunda elektrikli araçlar kullanılmasını sağlamaya çalışırken, Apple ise ağırlıklı olarak bilgisayar ve mobil hizmetler üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak otomobil konusunda ciddi bir rekabet oluşmaya başladı.

Apple ve Tesla uzman kapma rekabetine girdi

Apple şirketi, şu an için yepyeni bir proje üzerinde çalışıyor. Bu projeye göre şirket, arabalarda otonom sistemler yaratıp bu sistemleri aktif şekilde kullanmak istiyor. Böylece kendi kendine sürüş konusunda tüm araçlarda Apple’a ait bir programın kullanılmasını sağlamak istiyor. Ancak otonom sürüş konusunda, şu an için neredeyse bütün otomotiv markaları çalışmalar yürütüyor.

Tesla-arac

Yazının devlerinden bir tanesi olan Apple ile otomotiv devlerinden Tesla arasındaki rekabetin en fazla görüldüğü alan muhtemelen personeller üzerinden şekilleniyor. Son 2 yıl içerisinde Tesla şirketinden Apple’a geçen çok fazla kişi oldu. Bunların neredeyse tamamı otonom araç konusunda önemli pozisyonlardaydı.

Geçtiğimiz günlerde Tesla şirketinin otonom sistemler ile ilgili kritik görevlerinde bulunan iki üst düzey yöneticisi, Apple’a geçmişti. Bu bile Apple ve Tesla arasındaki rekabetin aslında sanılandan çok daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Apple şirketinin Apple Card gibi bankacılık sektörünü ilgilendiren alanlarda bile hizmet vermeye çalışması, kuruluş ile ilgili bazı soru işaretleri yaratıyor. Apple, otonom araçlar konusunda çalışmalarını hızlandırırsa bankacılıktan otomotiv sektörüne kadar neredeyse tüm alanlarda güçlü bir rakip konumuna gelecek. Peki sizce de Apple şirketi Tesla’ya rakip olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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