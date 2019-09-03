Apple Watch 2 ve 3 için ekran değiştirme programı başlatıldı

Eğer bir Apple Watch2 ya da 3 sahibiyseniz ve saatinizin ekranında aşağıdaki şablonlardakine benzer karakterde çatlaklar oluştuysa, siz de saatinizin ekranını ücretsiz olarak değiştirtebilirsiniz.

Elbette bu çatlağın kullanıcı hatası mı, yoksa kronik bir hata mı olduğu Apple teknik servisi tarafından belirleniyor. Yani ekranı çatlak olan tüm modellerin ücretsiz ekran değişim söz konusu değil.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Hali hazırda Apple Watch 3 ülkemizde 2149TL civarında fiyatlardan satılmakta.

Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde, yeni nesil Apple Watch modelinin tanıtılacağı bilgisini de sizlerle paylaşalım.

Apple 11 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? İşte yanıtı

