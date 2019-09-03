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Apple Watch 2 ve 3 için ekran değiştirme programı başlatıldı

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TEKNOLOJİ  | 03.09.2019 08:32 | Son Güncelleme

Bir süredir Apple Watch 2 ve 3 modellerinin ekranında sebepsiz yere çatlaklar oluştuğuna dair iddialar mevcuttu. Apple müşterilerden gelen bu iddiaları dikkate alarak yeni bir ekran değiştirme programını başlattığını açıkladı. Peki Cupertino merkezli şirket tarafından başlatılan bu programa hangi müşteriler katılabilecek.

Apple Watch 2 ve 3 için ekran değiştirme programı başlatıldı

Eğer bir Apple Watch2 ya da 3 sahibiyseniz ve saatinizin ekranında aşağıdaki şablonlardakine benzer karakterde çatlaklar oluştuysa, siz de saatinizin ekranını ücretsiz olarak değiştirtebilirsiniz.

apple-watch-3

Elbette bu çatlağın kullanıcı hatası mı, yoksa kronik bir hata mı olduğu Apple teknik servisi tarafından belirleniyor. Yani ekranı çatlak olan tüm modellerin ücretsiz ekran değişim söz konusu değil.

Bu arada dipnot olarak hatırlatalım. Hali hazırda Apple Watch 3 ülkemizde 2149TL civarında fiyatlardan satılmakta.

Ayrıca önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde, yeni nesil Apple Watch modelinin tanıtılacağı bilgisini de sizlerle paylaşalım.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Apple Watch

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