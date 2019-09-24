Apple Watch düşme algılama özelliği ile hayat kurtardı

Apple Watch Series 5‘in tanıtımından önce yayınlanan videoda kullanıcıların kalp krizlerini saatin tespit edip ölümden kurtulduklarına dikkat çekilmişti. Bu sefer ise düşme algılama özelliği yaşlı adamın hayatını kurtardı.

Apple Watch Series 4‘te yer alan düşme algılama özelliği sayesinde hayata tutunan Bob Burdett’in oğlu olayı şöyle anlatıyor. Bob Burdett‘in oğlu Gabe Burdett, geçtiğimiz hafta sonu babasının dağda bisiklet sürmek için çıktığını ancak bir süre sonra babasından konum bilgisi ile SMS aldığını belirtiyor.

Düşme algılama özelliği ile otomatik olarak gönderilen bu mesaj sonrası yola çıkan Gabe Burdett, olay yerine vardığında babasını bulamamış. Çünkü Apple Watch otomatik olarak bu bilgileri 911’e de iletiyor. 65 yaşındaki adam ilk yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinden sonra direkt olarak hastaneye kaldırılmış.

Sağlık durumu iyi olan 65 yaşındaki Bob Burdett, beynine aldığı darbe sonucu travma geçirdiği için kendi yardım isteyememiş. Eğer Apple Watch olmasaydı Bob şimdi aramızda olmayabilirdi.

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