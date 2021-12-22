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Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

22.12.2021 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümündeki ara buluculuk faaliyetleri için 2022'de yapılacak ödemeye ilişkin ücret tarifesi belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi"ne göre, yazılı ara buluculuk ücreti, uyuşmazlığın ara buluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla ara buluculuk faaliyetini yürüten ara bulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı olarak verilecek.

Ara buluculuk faaliyeti süresince ara bulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmeyecek.

- Ücret tarifesi

Tarifeye göre, aile hukuku, işçi-işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında ara bulucuya, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 200 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 420 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 450 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 480 lira ödenecek.

Ara bulucu ücreti ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 390 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 800 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 820 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 840 lira olacak.

Konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların ara buluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya, üzerinde anlaşılan miktarın ilk 50 bin lirası için bir ara bulucu görev yaparsa yüzde 6 ile birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9 ödeme yapılacak.

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

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