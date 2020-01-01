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  4. Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi, 9 Ocak'a kadar görülebilecek

Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi, 9 Ocak'a kadar görülebilecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 01.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Sergi süresi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Fotoğraflarıyla tarihe damga vuran sanatçı Ara Güler'in anısına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"nin kapanış tarihi, yoğun ilgi nedeniyle bir hafta uzatıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık'ta Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezinde açılan sergiyi bir hafta boyunca 20 bin kişi ziyaret etti.

"2019 Ara Güler Yılı" dolayısıyla düzenlenen ve Ara Güler'in hayatı ve çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi, günlük olarak yaklaşık 2 bin 500 kişi gezdi.

Usta fotoğrafçının çeşitli dönemlerde çektiği 200'den fazla fotoğrafının yer aldığı sergide,
Güler'in birbirinden eşsiz fotoğraf kareleri, dijital hologramlar ve üç boyutlu görseller eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yarın kapanması planlanan sergi, 9 Ocak'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi

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