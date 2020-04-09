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Ara sıra göz göze geldiği komşusuyla arkadaş olmaya karar verince olanlar oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sosyal mesafe lafının sık sık edildiği şu günlerde, aslında bahsedilenin fiziksel mesafe olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü sosyal bir hayvan olan insanı, sosyalleşmekten ve arkadaş edinmekten hiçbir şey alıkoyamaz. Özellikle de sizinle birçok ortak noktası olabileceğini düşündüğünüz bir komşunuz varsa.

Ara sıra göz göze geldiği komşusuyla arkadaş olmaya karar verince olanlar oldu

Steve bilgisayar mühendisliği öğrencisi. Zaman zaman karşılaşıp göz göze geldiği karşı komşusu ile arkadaş olmaya karar verince, kağıtlara “Seninle arkadaş olmak istiyorum” notunu yazıp penceresine yapıştırıyor ve sohbet böylece başlıyor.

“Tüm gün masamda oturup hem derslerime çalışıyor hem de diğer işlerimi hallediyordum. Karşı binada benimle aynı şeyleri yapan, tüm gün masasında oturup çalışan birini görüyordum. Bazen onunla göz göze geliyorduk. Dün bir karar verdim, zaman sosyal mesafe tarzı arkadaş edinme zamanı!” notuyla hikayeyi Reddit sayfasından da paylaştı.

1
"Arkadaş olmak istiyorum."

2

Kısa bir süre sonra, karşı komşusundan beklenen cevap geldi.

3
Karşı komşusu da yanıtını kağıtlara yazıp pencereye asarak Steve’in arkadaşlık isteğini kabul etmiş oldu.

4
"Merhaba, Ben Steve, tanıştığıma memnun oldum, ne iş yapıyorsun?"

5
"Selam Steve, ben tezimi yazıyorum ve oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun?"

Kanada’dan Danimarka’ya bilgisayar eğitimi için taşınan Steve, bütün gün bilgisayarının başında oturup durmadan çalışıyordu, komşusunun da aynı şekilde yaşadığını fark etti.

6
"Ben de çalışıyorum ve oyun oynuyorum. Bu çok eğlenceli!"

7
"Ne kaydediyorsun Steve?"

8
"Krizi hackliyorum. Ne okuyorsun?"

9
"Demek hackatone. Umarım iyi sonuçlar alırsın. Sen ne okuyorsun?"

10
(Sağol, hackatonu kazanamadık ama yine de eğlenceliydi. Ben bilgisayar mühendisliği okuyorum.)

Bilgisayar mühendisliği okuyan Steve, Danimarka’da insanların durumla başa çıkmakta çok iyi olduğunu da söyledi. Tüm yaşananlara rağmen, alışveriş yapmak için dışarı çıkmak zorundayız, ancak insanlar sokakta birbirleriyle karşılaştığında uzaktan da olsa gülümsüyor, başlarıyla selamlıyor, yolda yürürken birbirleri için geniş alanlar bırakıyor.” dedi.

Ancak evde yalnız kalmak her zaman kolay değil. Sosyal medya kanallarından insanlarla bağlantısını kesmeyen Steve, sosyal medyayı insanların yalnızlıkla savaşmasında bir araç olarak gördüğünü belirtiyor. Karantina yakınlarda sona ereceğe benzemiyor, kağıtlar da hızlıca tükenirken Steve yeni arkadaşına sorduğu bir sonraki soru “Discord’da arkadaş olalım mı?” olacak

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Anahtar Kelimeler:
karantina, karantinada psikoloji,

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